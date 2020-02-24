Наполи - Барселона. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов. 1/8-я финала. Первый матч. Италия. Неаполь. "Сан-Паоло". Арбитр в поле – Феликс Брых (Германия); видеотрансляция в Украине – "Футбол 2", Oll.tv

В текущую Лигу чемпионов "Наполи" квалифицировался с позиции вице-чемпиона Италии, однако этот статус давно затерялся среди насущных проблем "партенопейцев". "Наполи" пережил кризис в клубной структуре и болезненную смену тренера, не находил себе после назначения Дженнаро Гаттузо. Но в последнее время проявляет признаки выздоровления. "Барса" похожа со своим первым оппонентом в плей-офф Лиги чемпионов 2019/20. Впрочем, несмотря на перманентный клубный кризис и замену относительно опытного тренера на новичка цеха в контексте работы с топ-клубами, каталонцы идут на первом месте в Ла Лиге. Это противостояние выиграет тот, кто лучше завуалирует свои проблемы.

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Козырь "Барселоны" – это Лионель Месси. Имя аргентинца в последнее время часто фигурирует в скандальных и неоднозначных новостях, однако это и отличает его от других: какие бы проблемы не были у клуба или у Лионеля лично, с кем бы Месси не ссорился и кто бы не пытался испортить его репутацию, Лео выходит на поле и делает игру.

Выплескивает спортивную злость. Не забивал в четырех подряд турах Ла Лиги, однако на этом отрезке ассистировал партнерам на любой вкус. А в последнем матче наконец-то вышел на передний план – четыре гола из пяти командных принадлежат ему.

Месси при Кике Сетьене играет без отдыха, но хорошо ситуацию охарактеризовал тренер "Эйбара": этот чертяка знает, когда отдохнуть, а когда включиться в игру. Важно было перед выездом в Неаполь предоставить возможность перевести дыхание Ансуи Фати, и Сетьен сделал это. Не играл с первых минут и Де Йонг, а Пике и Гризманн не доиграли до финального свистка из-за замен. Да и вообще это был легкий поединок для "Барселоны", поэтому силы каталонцы аккумулировали. Проблемой может стать разве что левый фланг обороны, на котором из-за травмы не играл в субботу Хорди Альба, а Эктор Фирпо до сих пор выглядит неубедительно.

"Наполи" имел на один день больше для подготовки к этому матчу, однако важнее другое. То, что в поединке с "Брешия" неаполитанцы взяли три очка благодаря характеру и еще раз подчеркнули свою главную добродетель. По индивидуальному уровню игроков "Наполи" уступает "Барселоне", не превосходит ее и по уровню коллективной работы, однако характер у подопечных Гаттузо более крепкий – это уж точно.

Вероятно, не стоит говорить о том, что Гаттузо сознательно выводил команду на пик формы как раз к восстановлению Лиги чемпионов, но аккуратно к первому матчу противостояния с "Барсой" неаполитанцы подходят на волне успеха. В последних семи матчах (Кубка Италии и Серии А) "Наполи" потерпел лишь одно поражение и шесть раз победил. Более успешной серии не было даже в начале сезона, когда Карло Анчелотти руководил командой и еще чувствовал себя уверенно. Карлито побеждал даже действующего европейского короля "Ливерпуль", поэтому и "Барса" точно его бы не испугала. Не испугает она и Гаттузо, однако не скажется ли на команде отсутствие опыта борьбы на таком уровне у её тренера? С другой стороны, оппонент также дебютирует в плей-офф Лиги чемпионов.

Неуместно называть Кике Сетьена и Дженнаро Гаттузо тренерами - антагонистами, ведь команда последнего временами также много владеет мячом (для "Барсы" это идея фикс). Однако Гаттузо насытил защиту, уплотнил его, организовал – и это то, чего "Барсе" не хватает вот уже несколько лет. И то, чем можно воспользоваться. "Барселона" будет играть по принципу "мы забьем вам больше, чем вы нам", но организованная оборона соперника и острые контратаки могут разрушить эти планы. Подтверждено "Валенсией" и "Хетафе".

История

"Наполи" и "Барселона" впервые сыграют между собой на официальном уровне, но для Кике Сетьена и Дженнаро Гаттузо это будет не первая очная встреча. Тренеры противостояли друг другу в Лиге Европы 2018/19 во главе других команд – "Бетиса" и "Милана" соответственно. Тогда оба вели борьбу за выход из группы, однако задачу выполнил только испанец. "Бетис" набрал 12 очков и финишировал первым, "Милан" с десятью очками уступил второе место "Олимпиакосу" лишь по дополнительным показателям.

Кике Сетьен тогда одолел Гаттузо в личных встречах. Победа 2:1 на выезде была закреплена ничьей 1:1 дома. В обоих матчах "Бетис" забивал первым, а "Милан" отвечал на характере. Возможно, так будет и в новом разделе противостояния Сетьен - Гаттузо?

Ориентировочные составы

Кроме Хорди Альбы, Луиса Суареса и Усмана Дембеле, не поможет "Барсе" Серхи Роберто, который на скамейке запасных в матче с "Эйбаром" находился с травмой.

Мартин Брайтвайт не имеет права играть в Лиге чемпионов, поэтому рядом с Месси и Гризманном впереди выйдет юный Ансу Фати. Ракитичу не найдется места в центре поля, основные здесь Де Йонг, Бускетс и Артур Рамос. Фланги защиты – слабое место, потому что играть будут уязвимые Фирпо и Семеду. Хотя и в центре нет уверенности, поскольку надежностью не блещут ни Пике, ни Юмтити, ни Лангле.

Марк-Андре иер Штеген - Нелсон Семеду, Херард Пике, Клеман Лангле, Жуниор Фирпо - Артур Рамос, Серхио Бускетс, Френки Де Йонг - Лионель Месси, Антуан Гризманн, Ансу Фати

"Наполи" не поможет Калиду Кулибали. А вот для Мертенса и Фабиана Руиса это будет принципиальный поединок. Одним "Барса" интересовалась ранее, другим интересуется до сих пор. И Хосе Кальехон сыграет с особыми чувствами, ведь был в структуре двух принципиальных врагов "блаугранас" – "Эспаньола" и "Реала".

Эльмас и Политано имели проблемы со здоровьем, но оба играли против "Брешия". В обойме также Аллан, не находивший общего языка с тренером. А вот Оспина или Мерет на воротах – тот еще вопрос. В атаке готовы проявить себя и Мертенс, и Кальехон, и Инсинье. Милик и Лосано не до конца здоровы, как и Льоренте с Хюсаем.

Алекс Мерет - Джованни Ди Лоренцо, Костас Манолас, Никола Максимович, Мариу Руй - Фабиан Руис, Диего Демме, Пётр Зелиньски - Хосе Кальехон, Дрис Мертенс, Лоренсо Инсинье

Прогноз

"Барселоне" тяжело играть против команд с организованной и насыщенной обороной, против команд, которые прессингуют и отвечают контратаками. Именно против таких как "Наполи". Тем более, если матч походит не на родном для каталонцев стадионе... Но фактор Месси часто сильнее любых сопутствующих обстоятельств, поэтому гол "гранатовых" вырисовывается четко. Вопрос в том, чем сможет ответить "Наполи"? "Барселона" в защите уязвима, а это значит, что без шансов подопечные Гаттузо не останутся.

Ставка: ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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