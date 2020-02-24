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Наполи - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Наполи - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.02.2020 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
"Наполи" и "Барселона" никогда раньше не играли между собой на официальном уровне, однако тренеры команд, - новички плей-офф раунда Лиги чемпионов, - знакомы между собой. Ранее "Бетис" Кике Сетьена играл против "Милана" Дженнаро Гаттузо.
Будет интересный матч, в котором есть четкий фаворит, но и аутсайдер будет иметь шансы на успех. "Наполи" умеет играть организованно в защите, а "Барсе" непросто преодолевать такую оборону. Разве что активностью взорвется Лео Месси... Матч 1/8-й финала Лиги чемпионов "Наполи" - "Барселона" состоится 25-го февраля 2020-го года в Италии в 22:00. Прямая видеотрансляция в Украине – телеканал "Футбол 2". Также трансляция будет на OTT-платформе Oll.tv.
Если у Вас не будет доступа к видео, пригодится текстовая онлайн-трансляция с нашего матч-центра >>>. Также подготовиться к поединку поможет анонс матча авторства Игоря Семйона >>>.
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляция матча Лиги чемпионов "Наполи" "Барселона"?
- Бельгия - Proximus Sports;
- Чехия - O2 TV;
- Польша - IPLA, Polsat Sport Premium 2,
- Румыния - Telekom Sport 1 Romania, Digi Sport 1 Romania;
- Испания - Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones, Movistar +;
- Турция - beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play;
- Португалия - Eleven Sports 1 Portugal.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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