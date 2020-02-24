Наполи - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Наполи" и "Барселона" никогда раньше не играли между собой на официальном уровне, однако тренеры команд, - новички плей-офф раунда Лиги чемпионов, - знакомы между собой. Ранее "Бетис" Кике Сетьена играл против "Милана" Дженнаро Гаттузо.

Будет интересный матч, в котором есть четкий фаворит, но и аутсайдер будет иметь шансы на успех. "Наполи" умеет играть организованно в защите, а "Барсе" непросто преодолевать такую оборону. Разве что активностью взорвется Лео Месси... Матч 1/8-й финала Лиги чемпионов "Наполи" - "Барселона" состоится 25-го февраля 2020-го года в Италии в 22:00. Прямая видеотрансляция в Украине – телеканал "Футбол 2". Также трансляция будет на OTT-платформе Oll.tv.

Если у Вас не будет доступа к видео, пригодится текстовая онлайн-трансляция с нашего матч-центра >>>. Также подготовиться к поединку поможет анонс матча авторства Игоря Семйона >>>.

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