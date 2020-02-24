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Де Брюйне: Если Сити не выиграет ЛЧ в этом сезоне, то мы будем неудачниками, как и последние 5 лет

Лига Чемпионов
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Кевин явно озадачен выступлениями "горожан" в главном клубном европейском турнире…

Де Брюйне: Если Сити не выиграет ЛЧ в этом сезоне, то мы будем неудачниками, как и последние 5 лет
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Атакующий хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне высказался накануне поединка 1/8 ЛЧ с "Реалом" о том, что клуб должен прекратить блекло выступать в рамках соревнования. Цитирует бельгийца Goal.com.

"Если "Манчестер Сити" не выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне, то мы будем неудачниками, как и последние 5 лет. Очевидно, что "Реал" – отличный соперник, они выиграли множество трофеев. Мы будем пытаться играть в свой футбол, оказывать на них давление. Если сможем – победим".

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"Мы еще не выигрывали ЛЧ. У "Манчестер Сити" есть задача – выигрывать все трофеи, но иногда другая команда играет лучше. Например, как "Ливерпуль". Нужно признать это. Пенальти? Почему бы и нет – я готов пробить, если потребуется. Думаю, забить 11-метровый более важно для нападающего, все зависит от решения тренерского штаба. Конечно, сейчас у нас есть проблемы с этим компонентом, но такое случается со всеми".

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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