Де Брюйне: Если Сити не выиграет ЛЧ в этом сезоне, то мы будем неудачниками, как и последние 5 лет

Атакующий хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне высказался накануне поединка 1/8 ЛЧ с "Реалом" о том, что клуб должен прекратить блекло выступать в рамках соревнования. Цитирует бельгийца Goal.com.

" Если "Манчестер Сити" не выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне, то мы будем неудачниками, как и последние 5 лет . Очевидно, что "Реал" – отличный соперник, они выиграли множество трофеев. Мы будем пытаться играть в свой футбол, оказывать на них давление. Если сможем – победим".

"Мы еще не выигрывали ЛЧ. У "Манчестер Сити" есть задача – выигрывать все трофеи, но иногда другая команда играет лучше. Например, как "Ливерпуль". Нужно признать это. Пенальти? Почему бы и нет – я готов пробить, если потребуется. Думаю, забить 11-метровый более важно для нападающего, все зависит от решения тренерского штаба. Конечно, сейчас у нас есть проблемы с этим компонентом, но такое случается со всеми".