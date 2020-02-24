Месси, Погба, Стерлинг и Салах крадут у друг друга газировку в новой рекламе Pepsi

Звездные футболисты "Барселоны", двух манчестерских клубов и "Ливерпуля" снялись в новой рекламе газировки Pepsi. Лионель Месси, Поль Погба, Рахим Стерлинг и Мохамед Салах по очереди завладевали банкой сладкого напитка.

По сюжету ролика, игроки постоянно крадут друг у друга банку с Pepsi различными способами. Конечно же, Happy End случился – и аргентинцу, и французу, и англичанину, и египтянину досталось по газировке.

Pepsi – один из спонсоров Лиги чемпионов. Компания уже много лет выпускает рекламные ролики с участием звезд футбола (ниже - пример из 2003 года). Pepsi была основана в США в 1898 году.