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"Челси – не лучшая команда в Европе". Мюллер призвал Баварию не бояться лондонцев

Лига Чемпионов
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Томасу стоит на всякий случай пересмотреть в YouTube обзор финала ЛЧ-2012…

"Челси – не лучшая команда в Европе". Мюллер призвал Баварию не бояться лондонцев
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Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер поделился своими ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским "Челси". Цитирует немца The Athletic.

"После 100 сыгранных матчей в Лиге чемпионов думаешь, что был на всех лучших европейских стадионах, но на "Стэмфорд Бридж" я еще не бывал. У "Челси" качественная команда и молодые талантливые футболисты, они действительно могут доставить хлопот. "Бавария" должна серьезно отнестись к подготовке, но "Челси" – не лучшая команда в Европе на данный момент, поэтому, я уверен, что мы должны быть уверены в себе и не бояться их".

Первый матч между "Челси" и "Баварией" состоится в Лондоне завтра, 25 февраля. Ответная игра пройдет в Мюнхене 18 марта.

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Челси (Лондон)
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