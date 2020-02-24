"Челси – не лучшая команда в Европе". Мюллер призвал Баварию не бояться лондонцев

Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер поделился своими ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским "Челси". Цитирует немца The Athletic.

"После 100 сыгранных матчей в Лиге чемпионов думаешь, что был на всех лучших европейских стадионах, но на "Стэмфорд Бридж" я еще не бывал. У "Челси" качественная команда и молодые талантливые футболисты, они действительно могут доставить хлопот. "Бавария" должна серьезно отнестись к подготовке, но "Челси" – не лучшая команда в Европе на данный момент, поэтому, я уверен, что мы должны быть уверены в себе и не бояться их".