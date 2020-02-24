Толпа болельщиков бурно встретила Месси в Неаполе

Футболисты "Барселоны" прибыли в Неаполь, где проведут матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи".

Толпа болельщиков окружила автобус каталонцев, когда футболисты прибыли в отель. С самого начала фанаты начали скандировать имя Лионеля Месси. Также болельщики не забыли и полузащитника Артуро Видаля, который выступал за "Ювентус".

Напомним, матч Наполи - Барселона состоится 25 февраля.