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Толпа болельщиков бурно встретила Месси в Неаполе
Они скандировали его имя
Футболисты "Барселоны" прибыли в Неаполь, где проведут матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи".
Толпа болельщиков окружила автобус каталонцев, когда футболисты прибыли в отель. С самого начала фанаты начали скандировать имя Лионеля Месси. Также болельщики не забыли и полузащитника Артуро Видаля, который выступал за "Ювентус".
Напомним, матч Наполи - Барселона состоится 25 февраля.
???? Leo #Messi e il #Barcellona arrivano in hotel a #Napoli, accoglienza da brividi dei napoletani: “Olè, olè, olè, Messi, Messi!”#NapoliBarcellona ???? pic.twitter.com/vlPtIMVgMS— Manuel Guardasole (@MGuardasole) February 24, 2020