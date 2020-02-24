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Толпа болельщиков бурно встретила Месси в Неаполе

Лига Чемпионов
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Они скандировали его имя

Толпа болельщиков бурно встретила Месси в Неаполе
Новина українською

Футболисты "Барселоны" прибыли в Неаполь, где проведут матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи".

Толпа болельщиков окружила автобус каталонцев, когда футболисты прибыли в отель. С самого начала фанаты начали скандировать имя Лионеля Месси. Также болельщики не забыли и полузащитника Артуро Видаля, который выступал за "Ювентус".

Напомним, матч Наполи - Барселона состоится 25 февраля.

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В статье: Лионель Месси Барселона Наполи (Неаполь)
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