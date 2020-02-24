Гаттузо: Может ли Наполи выиграть Лигу чемпионов? Никогда не говори никогда

Тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо дал свой комментарий перед встречей с "Барселоной" в Лиге Чемпионов.

"Спасибо команде и Карло Анчелотти за их работу. Я пока ничего не сделал. Я хочу, чтобы завтра "Наполи" не боялся. Мы не слишком удачно играли на "Сан-Паоло" в последние недели за исключением матча против "Ювентуса". Завтра я хочу увидеть команду, которая умеет сражаться.

Нужно смело противостоять "Барселоне", нельзя слишком сильно переживать. Я хочу видеть динамичную команду, которая до конца играет с радостью. Может ли "Наполи" выиграть Лигу чемпионов? Никогда не говори никогда.

Месси - великий игрок, но он не только великолепен как футболист. Он величайший в том, как строит свою карьеру. Он пример для детей. Он никогда не говорит ничего неуместного", - приводит слова итальнца сайт УЕФА.

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