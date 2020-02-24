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Челси – Бавария. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Челси – Баварія: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.02.2020 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Лондонская и мюнхенская команды встречались ранее между собой 5 раз на официальном уровне. В 2005 году в рамках четвертьфинала "Челси" одолел "Баварию" со счетом 6:5 по сумме двух встреч, но в полуфинале "аристократов" остановил "Ливерпуль", которому тогда было суждено героически победить в Стамбуле. Самая яркая встреча команд состоялась в 2012 году, когда "синие" в финале ЛЧ огорчили немцев на родной "Альянц Арене" в серии пенальти. Через год в Суперкубке УЕФА верх взяла уже "Бавария", отомстив в лотерее, а еще через четыре – уже мюнхенцы были сильнее в 1-м туре Международного Кубка чемпионов (2:3).
Шансы команд в завтрашней встрече мы более подробно распишем в анонсе к матчу. Поединок 1/8-й финала Лиги чемпионов "Челси" – "Бавария" состоится 25 февраля 2020 года в Лондоне в 22:00.
Прямая видеотрансляция в Украине – телеканал "Футбол 1". Также трансляция будет доступна на OTT-платформе OLL.TV. Если у Вас не будет доступа к видео, пригодится текстовая онлайн-трансляция с нашего матч-центра.
- Англия: BT Sport 2
- Беларусь: Беларусь 5
- Бельгия: Proximus Sports
- Болгария: MAX Sport 2
- Хорватия: Planet Sport 1, Klik SPORT
- Чехия: O2 TV
- Германия: TeleClub Sport Live, Sky Go, Sky Sport 2/HD
- Венгрия: Spíler2
- Польша: Polsat Sport Premium 1, IPLA
- Румыния: Telekom Sport 2 Romania, Digi Sport 2 Romania
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- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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