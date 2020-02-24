Ханси Флик: Хочу похвалить Лэмпарда - у него хорошая команда, которая играет расковано

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик посетил пресс-конференцию накануне встречи с лондонским "Челси".

"Хочу сделать комплимент Фрэнку Лэмпарду. У него молодая команда, которая играет очень раскованно. Быстро контратакует и всегда нацелена на ворота. Эта команда может прижать вас к воротам, особенно когда играет дома.

Кроме матча с "Лейпцигом", мы забивали во всех турах. В этом отношении наш результат впечатляет. Очень жду этой игры. Давно ждал матча на этом стадионе. Я бывал здесь несколько раз, в том числе с "Айнтрахтом" в прошлом сезоне. Это будет особенный матч.

Всегда радуюсь, когда вижу, что Коутиньо исполняет на тренировках. Он помешан на футболе. Иногда он слишком много требует сам от себя, всегда хочет решить исход матча. Я очень высоко ценю его как футболиста и как человека", - цитирует слова наставника официальный сайт УЕФА.

Напомним, что последний раз в Лиге Чемпионов команды играли в финале 2012 года - тогда сильнее оказались лондонцы.