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Кике Сетьен: Знаю на что способен Наполи, завтра нам будет противостоять выдающийся соперник

Лига Чемпионов
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Игра точно не будет простой

Кике Сетьен: Знаю на что способен Наполи, завтра нам будет противостоять выдающийся соперник
UA-Футбол
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Посетив пресс-конференцию перед игрой с "Наполи", Кике Сетьен отметил силу итальянской команды в матчах против сильных соперников, а также описал свои ожидания перед дебютом в Лиге Чемпионов.

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"В последнее время мы провели несколько очень тяжелых игр в Ла Лиге, но выполнили свои задачи. У нас позитивный настрой, динамика результатов обнадеживает. Хотелось бы, чтобы мы не опускались ниже уровня, который показываем.

Всегда предупреждаю игроков, чтобы ждали от соперника его лучшей игры. Каждая команда должна отдаваться на поле без остатка, и ближайший матч не будет исключением. Я знаю, на что способен "Наполи", они очень здорово смотрелись против команд высочайшего класса на групповой стадии. Убежден, что завтра нам будет противостоять выдающийся соперник.

Это мой первый матч в Лиге чемпионов, так что мотивация у меня особенная. Очень интересно начать плей-офф на стадионе вроде "Сан-Паоло" - на арене с богатейшей историей и страстными болельщиками. Полагаю, что нас ждет захватывающая игра. Надеюсь, что она войдет в историю, потому что мы покажем хороший футбол и продемонстрируем характер", - цитирует испанца сайт УЕФА.

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Ранее, Дженнаро Гаттузо призвал свою команду не бояться испанскую "Барселону".

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В статье: Барселона Наполи (Неаполь) Кике Сетьен
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