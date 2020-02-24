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Ковачич: Челси провел отличный матч против Тоттенхэма, но нам нужно двигаться дальше

Лига Чемпионов
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А впереди их ждет "Бавария"

Ковачич: Челси провел отличный матч против Тоттенхэма, но нам нужно двигаться дальше
UA-Футбол
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Один из лидеров "Челси" Маттео Ковачич уверен, что его команда сможет завтра дать бой фавориту. А именно, мюнхенской "Баварии".

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"Тренер укажет нам на сильные и слабые стороны "Баварии". В бундеслиге не такая жесткая конкуренция, как в премьер-лиге, поэтому они будут посвежее нас. Но мы будем готовы доставить им неприятности.

Конечно, победа над "Тоттенхэмом" в премьер-лиге стала поворотным моментом. Мы показали плохой результат против "Манчестер Юнайтед", нам нужно было проснуться и хорошо сыграть с "Тоттенхэмом". Мы справились выше всяких похвал. Но надо двигаться дальше, играть так же и продолжать выигрывать. Мы многим командам можем доставить неприятности", - заявил хорват.

Ранее на вопросы журналистов ответил наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Матео Ковачич
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