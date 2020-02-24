Ковачич: Челси провел отличный матч против Тоттенхэма, но нам нужно двигаться дальше

Один из лидеров "Челси" Маттео Ковачич уверен, что его команда сможет завтра дать бой фавориту. А именно, мюнхенской "Баварии".

"Тренер укажет нам на сильные и слабые стороны "Баварии". В бундеслиге не такая жесткая конкуренция, как в премьер-лиге, поэтому они будут посвежее нас. Но мы будем готовы доставить им неприятности.

Конечно, победа над "Тоттенхэмом" в премьер-лиге стала поворотным моментом. Мы показали плохой результат против "Манчестер Юнайтед", нам нужно было проснуться и хорошо сыграть с "Тоттенхэмом". Мы справились выше всяких похвал. Но надо двигаться дальше, играть так же и продолжать выигрывать. Мы многим командам можем доставить неприятности", - заявил хорват.

Ранее на вопросы журналистов ответил наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард.