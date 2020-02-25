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Реал - Манчестер Сити. Где смотреть видео онлайн матча Лиги Чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Реал - Манчестер Сити, 26 февраля 2020-го года
"Досрочный финал", прекрасное шоу для всех любителей футбола и один из самых интересных и непредсказуемых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов. "Реал" и "Ман Сити" традиционно одни из главных претендентов на титул лучшей команды Европы, а сейчас им победа необходимо как никогда. После определенного спада в последних матчах у "сливочных" и "горожан" просматривались тенденции к улучшению, но стабильности все еще не хватает.
Противостояние "Реала" и "Ман Сити" вызывает неоднозначные мнения специалистов, ведь на "Сантьяго Бернабеу" вряд ли команда Гвардиолы может быть фаворитом. Однако в дуэли из двух поединков предпочтения на выход в четвертьфинал многие отдают чемпиону Англии.
В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 2", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 22:00.
- UA-Футбол проведет онлайн трансляцию матча.
Также поединок в прямом эфире покажут:
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- Соединенное Королевство - BT Sport Live, BBC Radio 5 Live, BT Sport 2
- Испания - Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, Movistar+
- Франция - RMC Sport 2, RMC Sport en direct
- Германия - SRF zwei, Sky Go, Sky Sport 2/HD, TeleClub Sport Live
- Швеция - Viaplay Sweden, Viasat Sports Premium
- Польша - TVP Sport Live Streaming, TVP1, Polsat Sport Premium 1, IPLA, TVP Sport
- Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
- Дания - Viaplay Denmark, TV3+ HD
- Венгрия - M4 Sports
- Египет - beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT
- Турция - Digiturk Play, beIN CONNECT Turkey, beIN Sports Turkey
- Латинская Америка - Esporte Interativo Plus
- Австралия - Optus Sport
- Канада - DAZN
- США - UniMás, TNT USA, TUDN USA, B/R Live, TUDN en Vivo, Univision NOW, Watch TNT
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