  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Реал - Манчестер Сити. Где смотреть видео онлайн матча Лиги Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал - Манчестер Сити. Где смотреть видео онлайн матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Реал - Манчестер Сити, 26 февраля 2020-го года

Реал - Манчестер Сити. Где смотреть видео онлайн матча Лиги Чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

"Досрочный финал", прекрасное шоу для всех любителей футбола и один из самых интересных и непредсказуемых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов. "Реал" и "Ман Сити" традиционно одни из главных претендентов на титул лучшей команды Европы, а сейчас им победа необходимо как никогда. После определенного спада в последних матчах у "сливочных" и "горожан" просматривались тенденции к улучшению, но стабильности все еще не хватает.

Противостояние "Реала" и "Ман Сити" вызывает неоднозначные мнения специалистов, ведь на "Сантьяго Бернабеу" вряд ли команда Гвардиолы может быть фаворитом. Однако в дуэли из двух поединков предпочтения на выход в четвертьфинал многие отдают чемпиону Англии.

В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 2", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 22:00.

Также поединок в прямом эфире покажут:

Подписывайтесь на telegram-канал UA-Футбол и узнавайте обо всем первыми!

  • Соединенное Королевство - BT Sport Live, BBC Radio 5 Live, BT Sport 2
  • Испания - Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, Movistar+
  • Франция - RMC Sport 2, RMC Sport en direct
  • Германия - SRF zwei, Sky Go, Sky Sport 2/HD, TeleClub Sport Live
  • Швеция - Viaplay Sweden, Viasat Sports Premium
  • Польша - TVP Sport Live Streaming, TVP1, Polsat Sport Premium 1, IPLA, TVP Sport
  • Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
  • Дания - Viaplay Denmark, TV3+ HD
  • Венгрия - M4 Sports
  • Египет - beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT
  • Турция - Digiturk Play, beIN CONNECT Turkey, beIN Sports Turkey
  • Латинская Америка - Esporte Interativo Plus
  • Австралия - Optus Sport
  • Канада - DAZN
  • США - UniMás, TNT USA, TUDN USA, B/R Live, TUDN en Vivo, Univision NOW, Watch TNT

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Зинедин Зидан Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dnepr1978 (Днепропетровск)
25.02.2020 в 16:15
Как обычно в Британии смотрят футбол по радио ВВС. Футбол 2? А Еще есть oll.tv, который постоянно падает. Так что остается только Матч!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...