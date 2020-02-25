Реал - Манчестер Сити. Где смотреть видео онлайн матча Лиги Чемпионов

"Досрочный финал", прекрасное шоу для всех любителей футбола и один из самых интересных и непредсказуемых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов. "Реал" и "Ман Сити" традиционно одни из главных претендентов на титул лучшей команды Европы, а сейчас им победа необходимо как никогда. После определенного спада в последних матчах у "сливочных" и "горожан" просматривались тенденции к улучшению, но стабильности все еще не хватает.

Противостояние "Реала" и "Ман Сити" вызывает неоднозначные мнения специалистов, ведь на "Сантьяго Бернабеу" вряд ли команда Гвардиолы может быть фаворитом. Однако в дуэли из двух поединков предпочтения на выход в четвертьфинал многие отдают чемпиону Англии.

В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 2", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 22:00.

UA-Футбол проведет онлайн трансляцию матча.

Также поединок в прямом эфире покажут:

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