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Челси - Бавария. Хорошо ли вы помните футболистов, которые играли в этих командах? Тест

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Англо-германском противостоянию посвящается

Челси - Бавария. Хорошо ли вы помните футболистов, которые играли в этих командах? Тест
Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 25-го февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сойдутся финалисты турнира 2011/12 - лондонский "Челси" в родных стенах примет мюнхенскую "Баварию". Перед этой встречей мы предлагаем вам вспомнить игроков, которые защищали цвета этих клубов. В тесте встретятся футболисты, которые выступали за одну из этих команд, за оба коллектива и те, которые вообще не имеют отношения ни к лондонцам, ни к мюнхенцам, хотя в свое время они могли продолжить карьеру в одном из этих клубов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) квиз от UA-Футбол
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Комментарии (2)
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gloryhunter
25.02.2020 в 16:10
Тест не открывается. Ничего отключать не собираюсь. Раньше все тесты отлично открывались. Хватит морочить людям голову.
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Toni (Львiв)
25.02.2020 в 16:01
Ці тести тільки для того щоб відключили блокування і глянули рекламу.
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