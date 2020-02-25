Челси - Бавария. Хорошо ли вы помните футболистов, которые играли в этих командах? Тест

Сегодня, 25-го февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сойдутся финалисты турнира 2011/12 - лондонский "Челси" в родных стенах примет мюнхенскую "Баварию". Перед этой встречей мы предлагаем вам вспомнить игроков, которые защищали цвета этих клубов. В тесте встретятся футболисты, которые выступали за одну из этих команд, за оба коллектива и те, которые вообще не имеют отношения ни к лондонцам, ни к мюнхенцам, хотя в свое время они могли продолжить карьеру в одном из этих клубов.

Если тест у вас не открывается, приостановите действие блокировщика рекламы и перезагрузите страницу