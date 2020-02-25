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Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Реалом
Украинец пол месяца не получал игровой практики
"Манчестер Сити" объявил заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". В нее попал и украинский защитник Александр Зинченко. Последний раз он играл в составе "горожан" 2 февраля в матче с Тоттенхэмом, в котором получил красную карточку.
Заявка "Манчестер Сити": Эдерсон, Браво, Карсон, Уолкер, Стоунз, Зинченко, Лапорт, Менди, Канселу, Отаменди, Гарсия, Гюндоган, Родриго, Де Брёйне, Б. Силва, Д. Сильва, Фернандиньо, Марез, Фоден, Стерлинг, Жезус, Агуэро.
The 22-man travelling squad bound for Madrid this afternoon ✈️— Manchester City (@ManCity) February 25, 2020
???? #UCL #ManCity pic.twitter.com/JfR9UXMNwx
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" — "Манчестер Сити" состоится завтра, 26 февраля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.