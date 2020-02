Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Реалом

"Манчестер Сити" объявил заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". В нее попал и украинский защитник Александр Зинченко. Последний раз он играл в составе "горожан" 2 февраля в матче с Тоттенхэмом, в котором получил красную карточку.

Заявка "Манчестер Сити": Эдерсон, Браво, Карсон, Уолкер, Стоунз, Зинченко, Лапорт, Менди, Канселу, Отаменди, Гарсия, Гюндоган, Родриго, Де Брёйне, Б. Силва, Д. Сильва, Фернандиньо, Марез, Фоден, Стерлинг, Жезус, Агуэро.

