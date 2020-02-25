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Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Реалом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Украинец пол месяца не получал игровой практики

Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Реалом
Новина українською

"Манчестер Сити" объявил заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". В нее попал и украинский защитник Александр Зинченко. Последний раз он играл в составе "горожан" 2 февраля в матче с Тоттенхэмом, в котором получил красную карточку.

Заявка "Манчестер Сити": Эдерсон, Браво, Карсон, Уолкер, Стоунз, Зинченко, Лапорт, Менди, Канселу, Отаменди, Гарсия, Гюндоган, Родриго, Де Брёйне, Б. Силва, Д. Сильва, Фернандиньо, Марез, Фоден, Стерлинг, Жезус, Агуэро.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" — "Манчестер Сити" состоится завтра, 26 февраля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити Александр Зинченко Лига Чемпионов УЕФА
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
25.02.2020 в 18:25
Удачи Ман.Сити и Зине! Выиграйте эту ЛЧ и пусть они там подавятся своим баном!
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