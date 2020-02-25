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Наполи - Барселона 1:1. Довольствоваться малым

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Матч плей-офф Лиги чемпионов в Неаполе закончился ничьей

Наполи - Барселона 1:1. Довольствоваться малым
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч. Неаполь, “Сан-Паоло”

“Наполи” – “Барселона” 1:1

Голы: Мертенс 30 – Гризманн 57

“Наполи”: Оспина – Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Руи – Руис, Демме (Аллан 80), Зелински – Кальехон, Мартенс (Милк 54), Инсинье (Политано 74)

“Барселона”: тер Штеген – Фирпо, Умтити, Пике, Семеду – де Йонг, Бускетс, Ракитич (Артур 56) – Месси, Гризманн (Фати 87), Видаль

Предупреждения: Инсинье 61, Гризманн 83, Руи 89 – Бускетс 49, Месси 66, Видаль 89

Удаление: Видаль 89

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В статье: Артуро Видаль Лионель Месси Дженнаро Гаттузо Лига чемпионов Антуан Гризманн Барселона Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс
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Комментарии (5)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
26.02.2020 в 00:06
Спать, а завтра уже писать
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0
0
kentrp (Львів)
26.02.2020 в 00:04
Одні дуже хотіли і грали як могли.Інші не хотіли і не могли.
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.02.2020 в 23:59
Отскочили пешеходы. С одного удара в створ забили, а по игре никакие.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
25.02.2020 в 23:58
Ну ничего.. Месси асасунам с хетафами ещё поназабивает:))) Месси в чемпионате Италии картина маслом. Как говорится, почувствуйте разницу:))
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+2
-1
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
25.02.2020 в 23:56
Это было ожидаемо...
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0
0

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