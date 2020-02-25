Лига Чемпионов
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Наполи - Барселона 1:1. Довольствоваться малым
Матч плей-офф Лиги чемпионов в Неаполе закончился ничьей
Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч. Неаполь, “Сан-Паоло”
“Наполи” – “Барселона” 1:1
Голы: Мертенс 30 – Гризманн 57
“Наполи”: Оспина – Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Руи – Руис, Демме (Аллан 80), Зелински – Кальехон, Мартенс (Милк 54), Инсинье (Политано 74)
“Барселона”: тер Штеген – Фирпо, Умтити, Пике, Семеду – де Йонг, Бускетс, Ракитич (Артур 56) – Месси, Гризманн (Фати 87), Видаль
Предупреждения: Инсинье 61, Гризманн 83, Руи 89 – Бускетс 49, Месси 66, Видаль 89
Удаление: Видаль 89
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Комментарии (5)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
26.02.2020 в 00:06
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kentrp (Львів)
26.02.2020 в 00:04
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.02.2020 в 23:59
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oda1979 (Запорожье)
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nazarkovalchuk (Белая Церковь)
25.02.2020 в 23:56
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