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Реал объявил заявку на матч с Ман Сити - Бэйл на месте, Хамес точно не сыграет
Сможет ли валлиец стать лидером в столь важном поединке?
Уже завтра состоится главный поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов. Мадридский "Реал" примет на своем поле "Ман Сити".
Зинедин Зидан объявил заявку на завтрашний матч. В ней нашлось место для Гарета Бэйла, который большое количество матчей пропускает из-за травм. А вот Хамес Родригес оказался вне списка.
¡Los 19 convocados para el partido contra el @ManCityES!#HalaMadrid | #RMUCL pic.twitter.com/C8b9fyuFCV— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 25, 2020
Отметим, что также не попал в заявку Эден Азар. Бельгиец пропустит порядка двух месяцев из-за очередного повреждения.