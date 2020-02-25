Реал объявил заявку на матч с Ман Сити - Бэйл на месте, Хамес точно не сыграет

Уже завтра состоится главный поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов. Мадридский "Реал" примет на своем поле "Ман Сити".

Зинедин Зидан объявил заявку на завтрашний матч. В ней нашлось место для Гарета Бэйла, который большое количество матчей пропускает из-за травм. А вот Хамес Родригес оказался вне списка.

Отметим, что также не попал в заявку Эден Азар. Бельгиец пропустит порядка двух месяцев из-за очередного повреждения.