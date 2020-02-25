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Гнабри вновь снимает скальп в Лондоне под этюд капитуляции Лэмпарда. Челси – Бавария 0:3

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Серж оформил дубль в дебюте второго тайма и сделал результат

Гнабри вновь снимает скальп в Лондоне под этюд капитуляции Лэмпарда. Челси – Бавария 0:3
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Отчет о матче будет доступен в ближайшее время…

Лига чемпионов, 1-й матч 1/8 финала турнира

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

"Челси" – "Бавария" 0:3

Голы: Гнабри (51, 54), Левандовски (76)

"Челси": Кабальеро – Аспиликуэта (Педро, 73), Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Маунт, Баркли (Виллиан, 61) – Жиру (Абрахам, 61)

"Бавария": Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Алькантара (Горецка, 89), Киммих, Коман (Коутиньо, 66), Мюллер, Гнабри (Толиссо, 85) – Левандовски

Предупреждения: Жоржиньо (49) – Алькантара (45+1), Киммих (49)

Удаление: Алонсо (83)

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В статье: Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Серж Гнабри
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Комментарии (2)
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nazarkovalchuk (Белая Церковь)
25.02.2020 в 23:56
Класс есть класс. Бездарнейшая игра Челси и в защите, и в нападении, если Лемпард ничего не придумает в Мюнхене, то на жаль Челси вылетает
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.02.2020 в 00:01
Интересно, а что можно после домашних 0:3 придумать?
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