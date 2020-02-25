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Гнабри вновь снимает скальп в Лондоне под этюд капитуляции Лэмпарда. Челси – Бавария 0:3
Серж оформил дубль в дебюте второго тайма и сделал результат
Отчет о матче будет доступен в ближайшее время…
Лига чемпионов, 1-й матч 1/8 финала турнира
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)
"Челси" – "Бавария" 0:3
Голы: Гнабри (51, 54), Левандовски (76)
"Челси": Кабальеро – Аспиликуэта (Педро, 73), Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Маунт, Баркли (Виллиан, 61) – Жиру (Абрахам, 61)
"Бавария": Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Алькантара (Горецка, 89), Киммих, Коман (Коутиньо, 66), Мюллер, Гнабри (Толиссо, 85) – Левандовски
Предупреждения: Жоржиньо (49) – Алькантара (45+1), Киммих (49)
Удаление: Алонсо (83)