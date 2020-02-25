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Гвардиола: Не хочу противоречить Зидану, но я не лучший тренер в мире

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Очередной вежливый ответ испанского специалиста

Гвардиола: Не хочу противоречить Зидану, но я не лучший тренер в мире
UA-Футбол
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Испанский наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола посетил пресс-конференцию накануне противостояния с "Реалом".

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"Мы должны быть сильными, должны играть классно, но одновременно нам необходима удача. С нашим игровым рисунком и с нашим планом на игру нужна предельная концентрация, плюс, хотелось бы немного везения.

Азар? Жаль, что его не будет в матче. Я имел честь насладиться его игрой в Англии и страдать от неё. Он прекрасный игрок и "Реал" совершил отличный трансфер. Желаю ему скорейшего возвращения.

Слова Зидана? Хочу поблагодарить его и не хочу перечить, но я не лучший тренер в мире. Я никогда не претендовал на это звание. Когда вы побеждаете, то вас всегда хвалят. Как только наступают поражения - сразу происходит наоборот. Зидан выиграл три Лиги Чемпионов подряд и вряд ли это когда-нибудь повторится", - заявил испанец.

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Начало завтрашнего суперматча в 22:00.

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В статье: Хосеп Гвардиола Эден Азар Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Источник:
Mundo Deportivo
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Комментарии (1)
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okolegko (Київ)
25.02.2020 в 22:42
Об’єктивно. Якщо ти найкращий тренер – ти виграєш. Цього сезону в МС все не так гарно, як було в минулих, тому на даний момент він не найкращий тренер. І взагалі: найкращий тренер той, який виграє зараз. Крапка
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