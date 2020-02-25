Гвардиола: Не хочу противоречить Зидану, но я не лучший тренер в мире

Испанский наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола посетил пресс-конференцию накануне противостояния с "Реалом".

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"Мы должны быть сильными, должны играть классно, но одновременно нам необходима удача. С нашим игровым рисунком и с нашим планом на игру нужна предельная концентрация, плюс, хотелось бы немного везения.

Азар? Жаль, что его не будет в матче. Я имел честь насладиться его игрой в Англии и страдать от неё. Он прекрасный игрок и "Реал" совершил отличный трансфер. Желаю ему скорейшего возвращения.

Слова Зидана? Хочу поблагодарить его и не хочу перечить, но я не лучший тренер в мире. Я никогда не претендовал на это звание. Когда вы побеждаете, то вас всегда хвалят. Как только наступают поражения - сразу происходит наоборот. Зидан выиграл три Лиги Чемпионов подряд и вряд ли это когда-нибудь повторится", - заявил испанец.

Начало завтрашнего суперматча в 22:00.