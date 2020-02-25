Без шансов для Тер Штегена. Мертенс открывает счет в матче Наполи - Барселона. ВИДЕО

Многие понимали, что выезд в Неаполь точно не станет легкой прогулкой для "Барселоны". Команда Гаттузо готова была дать бой фавориту.

Уже в середине первого тайма прекрасный удар смог нанести Дрис Мертенс. Бельгиец пробил мимо Тер Штегена и открыл счет в противостоянии.

Отметим, что Дрис сумел догнать Хамшика по голам за "Наполи".