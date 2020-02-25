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Без шансов для Тер Штегена. Мертенс открывает счет в матче Наполи - Барселона. ВИДЕО
Важный гол и для бельгийца, и для команды
Многие понимали, что выезд в Неаполь точно не станет легкой прогулкой для "Барселоны". Команда Гаттузо готова была дать бой фавориту.
Уже в середине первого тайма прекрасный удар смог нанести Дрис Мертенс. Бельгиец пробил мимо Тер Штегена и открыл счет в противостоянии.
Отметим, что Дрис сумел догнать Хамшика по голам за "Наполи".
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