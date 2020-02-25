Челси - Бавария 0:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В Лондоне "Челси" принимает мюнхенскую "Баварию". Пока что ход матча весьма предсказуем.

Если в первой половине англичане давали отпор сопернику, то придя после перерыва подопечные Флика принялись за дело. Гнабри оформил дубль и, похоже, снял любые вопросы о выходе в следующий этап.

Третий гол в исполнении Левандовски (стоит также отдать должное Дэвису) стал приговором для "пенсионеров" - на сегодняшний момент "Бавария" просто сильнее.

Гол Гнабри

Дубль Гнабри

Гол Левандовски

"Челси" - "Бавария" 0:3

Голы: Гнабри (51, 54), Левандовски (76)