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Рамос: Лига Чемпионов - особенный турнир для Реала

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И 13 трофеев это подтверждает

Рамос: Лига Чемпионов - особенный турнир для Реала
UA-Футбол
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Капитан "Реала" Серхио Рамос ответил на вопросы журналистов накануне противостояния с "Ман Сити".

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"Лига чемпионов - особенный турнир для нас. Едва начинается гимн, мы сами и все болельщики "Реала" заряжаются дополнительной мотивацией. Не случайно у нас такая история выступлений в Лиге чемпионов.

В футболе главное - результат. Команда не изменилась, но мы проиграли матч с "Леванте", в котором играли хорошо. Теперь настал момент истины в Лиге чемпионов, потом нас ждет "эль класико". Идеальный момент, чтобы заявить о своих намерениях. Не время жалеть себя.

Нет такого, что мы не создаем моменты. Против "Леванте" не хватило только гола. Но нет смысла обсуждать, что мы не забили, впереди еще долгий путь. Команда многое делает правильно. Гвардиола - фантастический тренер, но в Лиге чемпионов мы мотивированы вне зависимости от соперника", - цитирует испанца сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Рамос не может продлить контракт со "сливочными".

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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