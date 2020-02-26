Реал - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч

Без лишней и ненужной скромности двуматчевую дуэль "Реал" - "Ман Сити" абсолютное большинство специалистов назвали центральным противостоянием 1/8 финала ЛЧ 2019/20. Можно согласиться, но будет ли матч на "Сантьяго Бернабеу" самым ярким на этой стадии?

Команда Зидана, как и подопечные Гвардиолы вполне способны выдать содержательную, качественную игру с множеством интересных моментов и голов, что иногда они показывали в текущем сезоне. Но также у грандов случались и серенькие, невыразительные матчи. Наверное, все будет зависеть от настроения и настроя игроков и тренеров.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид)

Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)

Реал Мадрид 22:00 Манчестер Сити

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В каком состоянии команды подходят к такому важному поединку? "Сливочные" на выходных неожиданно проиграли в чемпионате Испании, "Леванте" минимально одолел "Реал" (1:0). Подобные провалы регулярно случаются у подопечных Зидана в этом сезоне, достаточно вспомнить недавнюю ничью с "Сельтой" (2:2) и поражение от "Реал Сосьедада" в Кубке Испании (3:4). Обе этих неудачи случились в родных стенах.

"Ман Сити" в чемпионате Англии обыграл "Лестер" 1:0, перед этим была победа над "Вест Хэмом" (2:0). Не так давно, 2 февраля, "горожане" уступили "Тоттенхэму" (0:2) – пока это последняя неудача команды Гвардиолы, но лондонцы показали пример "Реалу", как можно противостоять действующему чемпиону Англии.

Особые акценты в матче будут направлены на взаимоотношения Зидана и Гвардиолы, живые легенды уже встречались. Сначала как игроки, а затем и как специалисты. Последнее свидание состоялось в товарищеском турнире "Международный Кубок чемпионов 2017". Английский клуб обыграл испанский 4:1. Конечно, как тренер, Гвардиола пока имеет больше титулов, поскольку больше работает наставником, но у Зидана все еще впереди.

А вот на официальном уровне "Ман Сити" и "Реал" встречались последний раз в мае 2016-го. На стадии полуфинала Лиги Чемпионов "сливочные" обыграли "горожан" (0:0 и 1:0) и вышли в финал, где затем справились с "Атлетико" Мадрид. Именно та неудача стоила Пеллегрини места тренера, в том же году Гвардиола пришел на пост наставника манчестерского гранда. Не напрямую, но все же Зидан помог Пепу возглавить "горожан".

В официальных матчах "Реал" еще не проигрывал "Ман Сити". Правда, и история взаимоотношения команд пока короткая, начинается с 2012-го года. Два раза ранее "горожане" приезжали на "Сантьяго Бернабеу" и оба раза в Мадриде проиграли – 0:1 и 2:3.

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СТАТИСТИКА

Всего сыграно 4 официальных матча;

Две победы Реала, еще два матча завершились вничью.

Также в двух товарищеских поединках (в 2015 и 2017 годах) команды обменялись победами с одинаковым счетом 4:1.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Главная потеря Зидана перед возобновлением Лиги Чемпионов это травма Азара. На прошлой неделе бельгиец повредил лодыжку, не сыграет он и в ответном противостоянии. Также повреждения у Асенсио и Хамеса, которые не помогут хозяевам встречи. У гостей травма у Зане, а также под вопросом участие в матче Стерлинга. Впрочем, кадровый вопрос в таких встречах вряд ли может стать решающим, классных футболистов в командах хватает, и можно не сомневаться, что сыграют все сильнейшие. К сожалению, небольшие шансы сыграть у Александра Зинченка, хотя все возможно.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Винисиус, Иско, Бензема.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Отаменди, Менди, Фернандиньо, Родри, де Брюйне, Бернарду Силва, Агуэро, Жезус.

ПРОГНОЗ

С "шашками наголо" в дебюте никто не побежит, возможно, чуть острее начнут игру хозяева, но общим игровым преимуществом будут владеть гости. Есть основания предполагать, что "Ман Сити" забьет первым, но "Реал" сможет отыграться, и… больше команды не захотят рисковать. Конечно, хотелось бы более яркого зрелища, вот только ответный матч будет довлеть над игроками. Будут беречь силы команды, ведь на этой неделе у них не менее важные матчи – "Реал" принимает "Барселону", а "Ман Сити" в финале Кубка лиги сыграет с "Астон Виллой". Прогноз: ничья 1:1.