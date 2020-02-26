Лион - Ювентус. Анонс и прогноз матча

26 февраля. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Лион. "Групама Стадиум"

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

В декабре "Олимпик" Лион казался слабейшим участником 1/8 финала Лиги Чемпионов. Кажется и сейчас. Вместе с тем, его наставник Руди Гарсия отлично знает "Ювентус" со времен работы с "Ромой". Знает, что чемпион Италии буксует в лиге, особенно в гостях. Потому и надеется повторить результаты дортмундской "Боруссии" и "Атлетико". Его команда немало забивает, пробивает по воротам в Лиге Чемпионов чаще, чем команда Маурицио Сарри. А последнюю еще и отвлекает ближайшее Дерби Италии против "Интера". Хотя и у "Лиона" впереди свое дерби - против "Сент-Этьена". Насколько команды выложатся перед этими важными матчами?

"Ювентус" лидирует в Серии А. Однако совершенно не впечатляет. Он не в Топ-2 лиги ни по забитым, ни по пропущенным мячам, подпустил "Лацио" и "Интер" слишком близко. Сарризм, с нетерпением ожидаемый всеми, все еще не пришел. Чемпион Италии просто плывет по течению, пытается добывать результат от матча к матчу и надеется на прорыв. И на Криштиану Роналду, забившего 19 мячей в 15-ти последних матчах во всех турнирах и, по словам тренера, "задающего темп своими энтузиазмом, формой, голодом". Особенно бледно команда выглядит за пределами "Алльянц Стадиум", где одержала лишь две победы в шести последних матчах, обе со счетом 2:1.

В Лиге Чемпионов ситуация иная. Хотя в плане креатива оставались вопросы, особенно к двум тяжелым победам над "Локомотивом". Но в целом 16 очков из 18-ти возможных и 12 забитых мячей - отличный результат. И не удивляющий, учитывая огромное желание в клубе завоевать именно "ушастый" Кубок. Правда, Сарри заявляет, что этот турнир могут выиграть 10-12 команд, и его команда - вовсе не один из главных фаворитов, уступая многим. Говорит о трехлетнем проекте. А "Лион" считает неудобным соперником из-за умения переходить от атакующей к контратакующей модели по ходу матча. Но в целом в ЛЧ "бьянконери" чувствуют себя увереннее.

"Лион" в обоих турнирах чувствует себя одинаково - неуверенно. В начале сезона он выдал серию из одной победы в 11-ти матчах во всех турнирах. Что привело к увольнению главного тренера. Из группы Лиги Чемпионов с восемью очками выбрался чудом, набрав половину как раз в матчах против ее лидера - "Лейпцига". Именно возвращение с 0:2 на 2:2 в последнем туре вместе с поражением "Зенита" вывело его на второе место. А в лиге он переживает один из своих худших сезонов с начала тысячелетия и отстает на семь очков от третьего места, ведущего в Лигу Чемпионов. Хотя и по забитым мячам (40) идет на почетном третьем месте.

Ранее было даже хуже. Пришедший в октябре опытный Гарсия вытащил команду на седьмое место. В последних 18-ти матчах во всех турнирах она проиграла лишь трижды. Дома не проигрывала уже в семи подряд, с 15-го декабря, не пропускала в трех из пяти последних. Вышла в полуфинал Кубка, переиграв (1:0) безоговорочно вторую команду лиги - марсельских "одноклубников". Гарсия говорит об уверенности в себе, несмотря на нелегкий сезон. С другой стороны, лишь четыре домашние победы в лиге в сезоне, лишь пятое место по пропущенным, одна победа в последних пяти матчах лиги - не лучшая подготовка к "Ювентусу".

Кадры

Все травмированные вернулись в заявку "Ювентуса". И Игуаин, и Пьянич, и Дуглас Коста. И даже Сами Хедира. Вот только кто из них реально готов выйти в "старте"? Первый и, возможно, второй. Сарри заявил, что капитан Джорджо Кьеллини еще не готов играть по три матча в неделю. При этом надеется задействовать его в Топ-матче. В Дерби Италии? А сегодня выйдут уставший Леонардо Бонуччи и не находящий себя Матейс Де Лихт. Второй участник матча в истории ЛЧ по возрасту Джанлуиджи Буффон подождет за спиной Щесны. А Пьянича, отыгравшего три отличных года в "Лионе", заменит Бентанкур. На днях продливший контракт Матюиди поможет ему.

В последний месяц Сарри вернулся к схеме 4-3-3. Игру это лишь ухудшило. Зато Аарон Рэмзи доволен, заявляя, что любит играть именно в центре поля. Он наконец-то забил в субботу, отлично подключившись в штрафную СПАЛ. Доволен и Куадрадо, ушедший с позиции правого защитника (там остались Данило и Де Шильо) в атакующую тройку. Он забивал "Брешии" и ассистировал против СПАЛ. Пауло Дибала также забивал "Брешии". Ну а Криштиану Роналду, которого Бонуччи назвал "боевой машиной" и примером для всех, всегда голоден на голы. Особенно в Лиге Чемпионов, где ее лучший бомбардир в истории в нынешнем сезоне забивал лишь дважды.

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Как раз "Лион" страдает от потерь. Автор пяти из его девяти голов в Лиге Чемпионов Мемфис Депай тяжело травмирован. Как и талантливый полузащитник Рен-Аделаид и опытный защитник Рафаэль. Также неясно, какую тактическую схему изберет Гарсия. В гостях он обычно играет по 3-5-2, либо 3-4-3 (как в последнем туре в Метце), дома - 4-3-3 либо 4-2-3-1. Возможно, в тяжелом сегодняшнем матче он изберет первую. Хотя и заявил, что схема игры в Метце не сохранится. За место в тройке защитников поборются Марсело, Андерсен, Денайер и Марсал. Первый и последний, а также Дюбуа и Тете, могут сыграть на флангах.

Тузар и Тьяго Мендеш должны прикрыть центр поля, новая сенсация Ауар поможет им и подключится к атакам (два гола в трех последних матчах). Бертран Траоре, Корне, Террье, Экамби, 16-летний Шерки (второй самый молодой игрок в истории Лиги Чемпионов) - кто-то из этих динамичных игроков составит компанию Мусе Дембеле. Двое, если все же "Лион" выйдет на поле с двумя центральными защитниками. А автор 14-ти голов в лиге попытается забить свой первый в Лиге Чемпионов в нынешнем сезоне. Хотя и заявляет, что не особо волнуется из-за этого и доволен тем, что помогает партнерам по команде.

"Лион": А. Лопеш, Тете, Андерсен, Денайер, Марсал, Тузар, Тьяго Мендеш, Ауар, Корне, Террье, Дембеле

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Рабио, Матюиди, Куадрадо, Дибала, Криштиану Роналду

Прогноз: Лион - Ювентус 1:1

"Ювентус" - фаворит пары. Бонуччи и не отрицает этого. Кроме того, туринцы отлично играют против французских команд - шесть побед и две ничьи в последних восьми матчах, 12 проходов из 12-ти. Гарсия уже видит элементы Сарризма, при этом отмечает, что "Юве" не изменил свою идентичность. По его словам, "Лиону" для успеха придется превзойти все ожидания. Тем не менее, он отлично знает этого соперника. А Сарри не случайно боится "техничной команды с элементами мощи и скорости". "Ювентус" слабоват в гостях, думает о матче против "Интера", семь из восьми последних домашних матчей "Лиона" в ЛЧ закончились ничьими. Ставим на еще одну.