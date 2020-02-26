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Пике получил травму в матче с Наполи и хромал после игры – стало известно, сыграет ли он с Реалом
Неудачно приземлился на ногу
Защитник "Барселоны" Жерар Пике не смог доиграть матч с "Наполи" (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанец получил травму голеностопа в концовке игры – сначала он пытался вернуться на поле, но на 93-й минуте был заменен на Клемана Лангле.
yeah Piques ligaments are gone pic.twitter.com/XSdAWej95p— IC (@_IC18_) February 25, 2020
Как сообщает Sport.es, Пике успокоил журналистов при выходе со стадиона – Жерар отметил, что чувствует себя хорошо и верит, что сможет сыграть со "сливочными". Сразу после матча испанец приложил к поврежденному месту на ноге лед, но на видео все равно заметно, что Пике немного хромал.
Gerard Piqué abandona el estadio. No parece cojear y las sensaciones parecen mejores . Llegará al domingo ? @ElTransistorOC pic.twitter.com/E3Czyf9Zol— Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) February 25, 2020
Отметим, что 1 марта "Барселона" встретится с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу" в рамках чемпионата Испании.