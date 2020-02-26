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Пике получил травму в матче с Наполи и хромал после игры – стало известно, сыграет ли он с Реалом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Неудачно приземлился на ногу

Пике получил травму в матче с Наполи и хромал после игры – стало известно, сыграет ли он с Реалом
Новина українською

Защитник "Барселоны" Жерар Пике не смог доиграть матч с "Наполи" (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанец получил травму голеностопа в концовке игры – сначала он пытался вернуться на поле, но на 93-й минуте был заменен на Клемана Лангле.

Как сообщает Sport.es, Пике успокоил журналистов при выходе со стадиона – Жерар отметил, что чувствует себя хорошо и верит, что сможет сыграть со "сливочными". Сразу после матча испанец приложил к поврежденному месту на ноге лед, но на видео все равно заметно, что Пике немного хромал.

Отметим, что 1 марта "Барселона" встретится с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу" в рамках чемпионата Испании.

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В статье: Херард Пике Барселона Реал (Мадрид) Наполи (Неаполь)
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.02.2020 в 09:43
Если Пике не будет играть в Эль-классико, то у ФКБ будет больше шансов меньше пропустить))).
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