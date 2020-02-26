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Сетьен считает чересчур суровым решение удалить Видаля, а Бускетс отмечает проблемы Барсы с составом

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Кике и Серхио – по следам ничьи в Неаполе

Сетьен считает чересчур суровым решение удалить Видаля, а Бускетс отмечает проблемы Барсы с составом
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Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился своими мыслями о ничьей с "Наполи" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1). Присоединился к тренеру хавбек команды Серхио Бускетс – цитирует представителей "сине-гранатовых" Football Italia и Marca.

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"Хороший результат, ведь ответный матч будет на "Камп Ноу". В первом тайме "Наполи" защищался вдесятером. Создание моментов было вопросом терпения и времени. Бускетс получил карточку, у Пике травма, также не сможем рассчитывать на Видаля. Удаление Артуро? Я плохо видел момент, но решение арбитра дать вторую желтую было чересчур суровым", – сказал Сетьен.

"Соперник оборонялся двумя линиями из четырех и шести игроков соответственно, но мы старались находить пространство. Мы не заслужили пропустить, но после этого поняли, что игра станет более открытой. У нас теперь крайне ограниченный состав. Мы с Семеду рисковали пропустить ответную игру. Затем было удаление Видаля и травма Пике, надеюсь, он вернется. Мы справимся тем составом, который у нас есть, но у нас большие проблемы", – отметил Бускетс.

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В статье: Артуро Видаль Серхио Бускетс Барселона Кике Сетьен
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