Сетьен считает чересчур суровым решение удалить Видаля, а Бускетс отмечает проблемы Барсы с составом

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился своими мыслями о ничьей с "Наполи" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1). Присоединился к тренеру хавбек команды Серхио Бускетс – цитирует представителей "сине-гранатовых" Football Italia и Marca.

"Хороший результат, ведь ответный матч будет на "Камп Ноу". В первом тайме "Наполи" защищался вдесятером. Создание моментов было вопросом терпения и времени. Бускетс получил карточку, у Пике травма, также не сможем рассчитывать на Видаля. Удаление Артуро? Я плохо видел момент, но решение арбитра дать вторую желтую было чересчур суровым ", – сказал Сетьен.

"Соперник оборонялся двумя линиями из четырех и шести игроков соответственно, но мы старались находить пространство. Мы не заслужили пропустить, но после этого поняли, что игра станет более открытой. У нас теперь крайне ограниченный состав. Мы с Семеду рисковали пропустить ответную игру. Затем было удаление Видаля и травма Пике, надеюсь, он вернется. Мы справимся тем составом, который у нас есть, но у нас большие проблемы", – отметил Бускетс.