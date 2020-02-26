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Лэмпард – про 0:3 от Баварии: На глазах всего футбольного мира Челси получил серьезный урок
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Менеджер "Челси" Фрэнк Лэмпард детально высказался после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией" (0:3). Приводит слова Фрэнка пресс-служба "синих" и BBC.
"Сегодня "Бавария" продемонстрировала футбол мирового уровня. Мы действовали слишком неуверенно с мячом, от первой до последней минуты этот вечер стал большим разочарованием. Мы хотим выступать на данной стадии, но сейчас поняли, что нам далеко до этого уровня. Нужно быть честными – на глазах всего футбольного мира мы получили серьезный урок. У "Баварии" потрясающие исполнители: Левандовски, Мюллер, Боатенг, Нойер, Алаба".
"В первом голе гостям немного повезло, но это не отменяет их умения реализовывать моменты. Большинство наших футболистов играли в ЛЕ – это совершенно не уровень плей-офф ЛЧ. Только Ковачич продемонстрировал необходимые качества. Я выбрал схему 3-4-2-1, понимая, что "Бавария" будет пользоваться численным преимуществом, разыгрывая мяч от обороны. В Мюнхене собираемся сыграть с гордостью за клуб. Не знаю, как быстро мы сможем восстановиться к АПЛ и как быстро выйдем на нужный уровень".