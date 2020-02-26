Лэмпард – про 0:3 от Баварии: На глазах всего футбольного мира Челси получил серьезный урок

Менеджер "Челси" Фрэнк Лэмпард детально высказался после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией" (0:3). Приводит слова Фрэнка пресс-служба "синих" и BBC.

"Сегодня "Бавария" продемонстрировала футбол мирового уровня. Мы действовали слишком неуверенно с мячом, от первой до последней минуты этот вечер стал большим разочарованием. Мы хотим выступать на данной стадии, но сейчас поняли, что нам далеко до этого уровня. Нужно быть честными – на глазах всего футбольного мира мы получили серьезный урок. У "Баварии" потрясающие исполнители: Левандовски, Мюллер, Боатенг, Нойер, Алаба".