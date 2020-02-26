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Skill of the Day: как Месси простым движением оставил в дураках двух игроков Наполи
Все гениальное, как известно…
Финт капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Наполи" стал скиллом игрового дня по версии УЕФА.
32-летний Лионель во время атаки сделал вид, что хочет вклиниться в коробочку между двух соперников, а затем сделал обманное движение, на которое исполнители "адзурри" легко повелись. Месси остановил мяч на скорости и изменил направление движения в другую сторону.
This Messi turn = Skill of the Day ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2020
#UCLSOTD | @Mastercard pic.twitter.com/3zt3cQrAam
Матч "Наполи" и "Барселоны" завершился со счетом 1:1, отличились Дрис Мертенс и Антуан Гризманн. Ответный поединок пройдет 18 марта.