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Skill of the Day: как Месси простым движением оставил в дураках двух игроков Наполи

Лига Чемпионов
(2 голосов)

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Skill of the Day: как Месси простым движением оставил в дураках двух игроков Наполи
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Финт капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Наполи" стал скиллом игрового дня по версии УЕФА.

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32-летний Лионель во время атаки сделал вид, что хочет вклиниться в коробочку между двух соперников, а затем сделал обманное движение, на которое исполнители "адзурри" легко повелись. Месси остановил мяч на скорости и изменил направление движения в другую сторону.

Матч "Наполи" и "Барселоны" завершился со счетом 1:1, отличились Дрис Мертенс и Антуан Гризманн. Ответный поединок пройдет 18 марта.

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В статье: Лионель Месси Барселона Наполи (Неаполь)
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
26.02.2020 в 11:09
Там Мессі зіграв не погано, утім футбол КОМАНДНА гра, а з цим у Барси наразі проблеми.
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