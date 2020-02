Skill of the Day: как Месси простым движением оставил в дураках двух игроков Наполи

Финт капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Наполи" стал скиллом игрового дня по версии УЕФА.

32-летний Лионель во время атаки сделал вид, что хочет вклиниться в коробочку между двух соперников, а затем сделал обманное движение, на которое исполнители "адзурри" легко повелись. Месси остановил мяч на скорости и изменил направление движения в другую сторону.

This Messi turn = Skill of the Day ????

⁣#UCLSOTD | @Mastercard pic.twitter.com/3zt3cQrAam