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Венгер рассказал, как Бавария украла Гнабри, а также про желание отменить правило выездного гола

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Экс-подопечный Арсена теперь исправно забивает в ворота соседей "канониров"

Венгер рассказал, как Бавария украла Гнабри, а также про желание отменить правило выездного гола
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Бывший менеджер "Арсенала" Арсен Венгер высказался об игре вингера "Баварии" Сержа Гнабри – немец отличился дублем в ворота "Челси" в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. Цитирует Арсена beIN Sports. Также Венгер предложил в эфире канала отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков.

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"У Гнабри нет предела возможностей. Дело в том, насколько он готов страдать. У Сержа есть скорость, мощь, техника, ум, но иногда он ищет легкие пути, это проблема. Я отправил его в "Вест Бромвич", это не сработало. Мне кажется, у нас с ним было соглашение, а "Бавария" просто взяла и украла его из "Вердера". Мы подготовили его и хотели подписать новый контракт, мы думали, что он останется".

"Дома команды играют с мыслями: "каждый пропущенный гол – это наполовину вылет". Это мешает, когда проводишь первый матч дома. Я уже давно предлагал отменить это правило, за исключением экстратаймов, поскольку значение гола на выезде слишком велико в современном футболе. Оно было введено, когда телевидение еще не так было развито, поля были плохими".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Арсен Венгер Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Серж Гнабри
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