Венгер рассказал, как Бавария украла Гнабри, а также про желание отменить правило выездного гола

Бывший менеджер "Арсенала" Арсен Венгер высказался об игре вингера "Баварии" Сержа Гнабри – немец отличился дублем в ворота "Челси" в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. Цитирует Арсена beIN Sports. Также Венгер предложил в эфире канала отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков.

"У Гнабри нет предела возможностей. Дело в том, насколько он готов страдать. У Сержа есть скорость, мощь, техника, ум, но иногда он ищет легкие пути, это проблема. Я отправил его в "Вест Бромвич", это не сработало. Мне кажется, у нас с ним было соглашение, а "Бавария" просто взяла и украла его из "Вердера". Мы подготовили его и хотели подписать новый контракт, мы думали, что он останется".