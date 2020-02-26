Лион - Ювентус: когда и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Для "Ювентуса" это непростая неделя и во многом ключевая в дальнейшей борьбе за ключевые трофеи сезона: в мид-уик "зебры" встречаются с "Лионом" в Лиге чемпионов, а уже на выходных предстоит поединок против одного из главных преследователей, "Интера", в национальном чемпионате.

У французского коллектива хватает своих забот: команда Руди Гарсии сейчас отстаёт на семь баллов от зоны ЛЧ в чемпионате страны, поэтому ещё неясно, что важнее - внутренний турнир или попытка преподнести сенсацию в еврокубке.

Полные расклады по матчу эксперт UA-Футбол Леон Вургафт представил в своём прогнозе к поединку.

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