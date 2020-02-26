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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лион - Ювентус: когда и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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UA-Футбол рассказывает, где смотреть LIVE-трансляцию поединка чемпионской лиги

Лион - Ювентус: когда и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Для "Ювентуса" это непростая неделя и во многом ключевая в дальнейшей борьбе за ключевые трофеи сезона: в мид-уик "зебры" встречаются с "Лионом" в Лиге чемпионов, а уже на выходных предстоит поединок против одного из главных преследователей, "Интера", в национальном чемпионате.

У французского коллектива хватает своих забот: команда Руди Гарсии сейчас отстаёт на семь баллов от зоны ЛЧ в чемпионате страны, поэтому ещё неясно, что важнее - внутренний турнир или попытка преподнести сенсацию в еврокубке.

Полные расклады по матчу эксперт UA-Футбол Леон Вургафт представил в своём прогнозе к поединку.

За игрой "Лиона" и "Ювентуса" очень удобно следить в текстовом онлайне на UA-Футбол здесь - вместе с нашим онлайном вы не пропустите ни одного события на поле стадиона "Парк Олимпик Лионнез".

Прямую трансляцию матча в Украине на ТВ смотрите на "Футбол1". Канал можно найти в кабельных сетях или на спутниковой платформе Xtra TV по подписке.

Легальную интернет-трансляцию покажут на oll.tv, Київстар Футбол TV и Vodafone TV Футбол. Все сервисы работают по подписке.

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В статье: Ювентус (Турин) Лион
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