Экс-игрок Барселоны: Матч с Наполи был отвратительным. Бускетс? Он играл как мой папа

Экс-футболист "Барселоны" Кристоф Дюгарри рассказал, что он думает о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "сине-гранатовые" на выезде сыграли вничью с "Наполи" (1:1), а также раскритиковал выступление хавбека Серхио Бускетса. Цитирует Дюгарри GFFN со ссылкой на RMC.

"Матч был отвратительным. Бускетс? Он играл так, словно мой папа вышел на поле".

Christophe Dugarry reacts to Napoli 1-1 Barcelona on RMC: "This match was disgusting. Busquets? It was as if my dad was playing." — Get French Football News (@GFFN) February 25, 2020

Счет в матче на 30-й минуте открыл нападающий "Наполи" Дрис Мертенс. "Барселона" ответила голом форварда Антуана Гризманна на 57-й минуте. Матч "Барселона" – "Наполи" пройдет 18 марта на стадионе "Камп Ноу".