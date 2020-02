Экс-игрок Барселоны: Матч с Наполи был отвратительным. Бускетс? Он играл как мой папа

Экс-футболист "Барселоны" Кристоф Дюгарри рассказал, что он думает о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "сине-гранатовые" на выезде сыграли вничью с "Наполи" (1:1), а также раскритиковал выступление хавбека Серхио Бускетса. Цитирует Дюгарри GFFN со ссылкой на RMC.

Christophe Dugarry reacts to Napoli 1-1 Barcelona on RMC: "This match was disgusting. Busquets? It was as if my dad was playing."