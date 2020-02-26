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Экс-игрок Барселоны: Матч с Наполи был отвратительным. Бускетс? Он играл как мой папа

Лига Чемпионов
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А, может, ваш отец был неплох?

Экс-игрок Барселоны: Матч с Наполи был отвратительным. Бускетс? Он играл как мой папа
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Экс-футболист "Барселоны" Кристоф Дюгарри рассказал, что он думает о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "сине-гранатовые" на выезде сыграли вничью с "Наполи" (1:1), а также раскритиковал выступление хавбека Серхио Бускетса. Цитирует Дюгарри GFFN со ссылкой на RMC.

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"Матч был отвратительным. Бускетс? Он играл так, словно мой папа вышел на поле".

Счет в матче на 30-й минуте открыл нападающий "Наполи" Дрис Мертенс. "Барселона" ответила голом форварда Антуана Гризманна на 57-й минуте. Матч "Барселона" – "Наполи" пройдет 18 марта на стадионе "Камп Ноу".

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В статье: Серхио Бускетс Барселона Наполи (Неаполь) Кристоф Дюгарри
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