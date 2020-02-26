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Левандовски повторил рекорд Роналду по голам в гостях в одном сезоне Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Количество мячей указано на спине Роберта

Левандовски повторил рекорд Роналду по голам в гостях в одном сезоне Лиги чемпионов
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Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски отметился голом в первом матче противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским "Челси" (0:3).

31-летний польский форвард забил 9 из 11 голов в текущем сезоне Лиги чемпионов в гостях, повторив результат лидера туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, который добился этой отметки в сезоне 2013/14, играя за мадридский "Реал".

Также Роберт показал свой лучший результат в главном клубном европейском турнире, забив 11 мячей в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее Левандовски рассказал, в каком клубе мог оказаться 8 лет назад:

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В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) Криштиану Роналду
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