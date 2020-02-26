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Гаттузо: Если правильно защищаться, то действия Барсы не принесут им успеха. Исключение – проход Месси

Лига Чемпионов
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Дженнаро всегда уверен в себе

Гаттузо: Если правильно защищаться, то действия Барсы не принесут им успеха. Исключение – проход Месси
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Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо поделился своими мыслями о ничьей с "Барселоной" (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Цитирует алленаторе "адзурри" Football Italia.

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"Барселона" почти не создала "Наполи" проблем, они всего один раз пробили по нашим воротам. Естественно, вопрос, кто пройдет дальше – открыт, у нас будет время для подготовки к ответной игре. Мы знаем, что они сыграют без Бускетса и Видаля. Мы знаем, что нельзя допускать ошибки против "Барселоны", но сегодня мы сделали одну осечку".

"Наш долг – ехать в Каталонию и бороться. У "Наполи" много сильных игроков, у "Барселоны" есть нечто большее. Если правильно защищаться, то "Барселона" может делать все что хочет, но это не принесет им успеха. Исключение составляет сольный проход Месси".

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В статье: Лионель Месси Дженнаро Гаттузо Лига чемпионов Барселона Наполи (Неаполь)
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