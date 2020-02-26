Гаттузо: Если правильно защищаться, то действия Барсы не принесут им успеха. Исключение – проход Месси

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо поделился своими мыслями о ничьей с "Барселоной" (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Цитирует алленаторе "адзурри" Football Italia.

"Барселона" почти не создала "Наполи" проблем, они всего один раз пробили по нашим воротам. Естественно, вопрос, кто пройдет дальше – открыт, у нас будет время для подготовки к ответной игре. Мы знаем, что они сыграют без Бускетса и Видаля. Мы знаем, что нельзя допускать ошибки против "Барселоны", но сегодня мы сделали одну осечку".