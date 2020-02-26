Реал - Ман Сити. Как хорошо вы помните футболистов, которые играли в этих командах? Тест

26 февраля состоится первая дуэль, пожалуй, самого интересного противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов - мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" будет принимать действующего чемпиона Англии "Манчестер Сити". Перед поединком грандов мы предлагаем вам вспомнить игроков, которые защищали цвета этих клубов. В тесте встретятся футболисты, которые выступали за одну из этих команд, за оба коллектива и те, которые вообще не имеют отношения ни к "сливочным", ни к "горожанам", хотя в свое время они могли продолжить карьеру в одном из этих клубов.

Если тест у вас не открывается, приостановите действие блокировщика рекламы и перезагрузите страницу