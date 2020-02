Официально: Манчестер Сити подал апелляцию в CAS по поводу запрета на участие в еврокубках

"Манчестер Сити" подал официальную апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на запрет по поводу участия в европейских клубных турнирах в течение двух лет, о котором недавно объявила УЕФА, как сообщает сайт CAS.

В пресс-релизе отмечается, что апелляция английского клуба по вопросу исключения из еврокубков на 2 года за нарушение правил финансового фэйр-плей была зарегистрирована.

Пока нет информации, когда именно вынесут решение арбитражного суда. Состав рабочей группы и дата слушания пока неизвестны. УЕФА также обязал клуб из Манчестера выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.

BREAKING | Manchester City have filed an official appeal at the Court of Arbitration for Sport against their two-year European ban. pic.twitter.com/LcZvXlaNGp