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Официально: Манчестер Сити подал апелляцию в CAS по поводу запрета на участие в еврокубках
"Горожане" будут добиваться справедливости в Лозанне
"Манчестер Сити" подал официальную апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на запрет по поводу участия в европейских клубных турнирах в течение двух лет, о котором недавно объявила УЕФА, как сообщает сайт CAS.
В пресс-релизе отмечается, что апелляция английского клуба по вопросу исключения из еврокубков на 2 года за нарушение правил финансового фэйр-плей была зарегистрирована.
Пока нет информации, когда именно вынесут решение арбитражного суда. Состав рабочей группы и дата слушания пока неизвестны. УЕФА также обязал клуб из Манчестера выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.
BREAKING | Manchester City have filed an official appeal at the Court of Arbitration for Sport against their two-year European ban. pic.twitter.com/LcZvXlaNGp— Goal (@goal) February 26, 2020
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