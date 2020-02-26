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Официально: Манчестер Сити подал апелляцию в CAS по поводу запрета на участие в еврокубках

Лига Чемпионов
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"Горожане" будут добиваться справедливости в Лозанне

Официально: Манчестер Сити подал апелляцию в CAS по поводу запрета на участие в еврокубках
Новина українською

"Манчестер Сити" подал официальную апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на запрет по поводу участия в европейских клубных турнирах в течение двух лет, о котором недавно объявила УЕФА, как сообщает сайт CAS.

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В пресс-релизе отмечается, что апелляция английского клуба по вопросу исключения из еврокубков на 2 года за нарушение правил финансового фэйр-плей была зарегистрирована.

Пока нет информации, когда именно вынесут решение арбитражного суда. Состав рабочей группы и дата слушания пока неизвестны. УЕФА также обязал клуб из Манчестера выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.

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В статье: УЕФА CAS Манчестер Сити
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