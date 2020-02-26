Ювентусу повезло: ему достался самый слабый Лион за много лет

Мало кому так повезло со жребием в 1/8 финала Лиги чемпионов, как "Ювентусу".

Посудите сами: в стартовых 25 турах текущей Лиги 1 "Лион" набрал всего 34 очка - и это худший показатель для команды с сезона-1996/97, когда "Ткачей" еще никто не воспринимал всерьез.

По ходу текущего чемпионата команда пережила тренерскую отставку - бразильцу Силвиньо указали на дверь после того, как "Лион" опустился в середину таблицы, еле волоча ноги. Игроки рассказывали, будто на тренировках специалиста интересовали только упражнения с мячом, а вот на физику он забил.

Пришедший на смену Силвиньо Руди Гарсия лучше знаком с французскими реалиями, поэтому с первых дней врубил "режим Михайличенко" и заставил команду наматывать километраж. Новые нагрузки выдержали не все: сразу три игрока основы - Мемфис Депай, Жефф Ренн-Аделаид и Лео Дюбуа - получили тяжелые травмы и выбыли до лета.

Те же исполнители, что остались, лишь с нового года начали играть во что-то, внешне напоминающее привычный лионский атакующий футбол. Правда, стабильности нет, и победные серии хотя бы из трех матчей в чемпионате команде не удаются.

Параллельно болельщики "Лиона" продолжают освистывать Гарсию при первом же случае. Мсье Руди последние три года работал в "Марселе", и в тот период не раз отмечался резкими высказываниями о "Ткачах", которые ему сейчас и припоминают. Очевидно, что так будет продолжаться, пока Гарсия не вернет "Лион" в тройку лучших. Ну или не будет уволен.

Безрадостная картина, согласитесь. Лишь удачные выступления команды в кубковых турнирах хоть кое-как ее скрашивают. Так, "Ткачи" уже вышли в финал Кубка лиги, где сыграют с "ПСЖ"; добрались до полуфинала Кубка Франции (опять "ПСЖ"); плюс, невзирая на все трудности, вышли из группы в Лиге чемпионов, набрав 4 очка в двух матчах против грозного нынче "РБ Лейпциг".

***

По большому счету, последнее должно насторожить "Ювентус", который как раз в Кубках в этом сезоне не преуспевает - Суперкубок по делу проигран "Лацио" (1:3), а в первом полуфинале Копа Италия "Бьянконерри" смотрелись слабее "Милана" (1:1).

С другой стороны, соперники "Юве" по Серии А все-таки сильнее французов. У нынешнего "Лиона" нет ни стабильности "Орлов" Симоне Индзаги, ни сильного ментального лидера, вроде миланского Златана. Функции вожака здесь после травмы Мемфиса Депая распределены между тремя исполнителями - по одному в каждой линии.

В защите ключевым игроком был и остается вратарь Антони Лопеш - местный воспитанник, играющий за сборную Португалии. Много лет подряд он входил в число лучших в Лиге 1 по сухим матчам, но теперь из-за командного кризиса его цифры подупали. Впрочем, брать сложные мячи Лопеш от этого не разучился.

В средней линии очень многое зависит от Уссема Ауара - центрхава, который и атаки разгоняет, и острые передачи раздает, и в защите вкалывает. Важно, что он особенно хорош именно в еврокубках: например, отборов в ЛЧ француз делает 2.5 за матч (в чемпионате - 0.9), обводок - 4.5 (в чемпионате - 2.7), собирая на себе 3.0 фола (в чемпионате - 1.6). Очевидно, парень продает себя в гранд изо всех сил.

В нападении ставка делается на бывшего бомбардира "Селтика" Мусу Дембеле. Парню всего 23 года, но выглядит он на все 30. И опыта имеет столько же. В текущем сезоне мощный центрфорвард уже забил 19 голов в 37 матчах, но при этом ни разу не отличился в ЛЧ, да и в целом лучше себя проявляет против слабых оппонентов. Это немного настораживает.

При этом хотя вышеназванная троица претендовала бы на место в старте почти любого европейского гранда, общий уровень игроков "Лиона" сегодня намного ниже, чем был год назад. Трансферы Набиля Фекира, Танги Ндомбеле и Ферлана Менди, а также травма Мемфиса Депая привели к тому, что топы на "Люмьере" играют бок-о-бок с посредственностями и детьми, вроде 16-летнего Райана Шерки. Во многом этим и объясняется поразительная нестабильность результатов.

***

Постоянной игровой схемы у "Лиона", как и у "Ювентуса", нет. На топ-соперников команда неоднократно выходила с пятью защитниками; против равных себе играла и 4-3-3, и 4-2-3-1, благо подбор исполнителей позволяет.

"Лион" не зациклен на контроле мяча, как команды Гвардиолы, но любит с ним повозиться. В целом по сезону у французов комфортные 54% владения. Когда же "ПСЖ" начисто лишил "Ткачей" контроля, те развалились и пропустили трижды за 46 минут.

Беда в том, что, хотя у "Лиона" полно игроков, подходящих для быстрых атак (Ауар, Бертран Траоре, Максвель Корне, Карл Токо-Экамби), стабильно играть в таком ключе команда не умеет. Неслучайно у "Ткачей" наименьше офсайдов во Франции - всего 0.8 в среднем за матч. Из 40 мячей, забитых в текущей Лиге 1, лишь 4 они провели на контратаках. Также всего дважды в чемпионате трехцветные забивали после стандартов - это худший показатель во Франции.

Учитывая, что "Ювентус" при Маурицио Сарри много играет с мячом, и "Лиону" здесь предначертано действовать вторым номером, все это сильно настораживает.

И это мы еще не переходили к обороне, где у французов нету ни системы, способной сдержать таких монстров, как Криштиану Роналду, Пауло Дибала и Гонсало Игуаин, ни хотя бы одного сильного персональщика с опытом решения подобных задач. У Фернандо Марсала неплохие показатели по отборам (2.5), но он и больше всех фолит (2.3); Марсело хорош при выносах (4.1), но медлителен и нуждается в постоянной подстраховке; Джейсон Денайер здорово блокирует (1.3), но постоянно теряет позицию.

Вдобавок Руди Гарсия зачем-то требует от своих и без того не безгрешных защитников подниматься высоко, только усугубляя этим положение.

***

Нет, этому "Лиону" не пройти "Ювентус", можете скринить. "Кубковость" - это хорошо, но кроме характера нужны еще достаточный командный и индивидуальный класс.

В "Лионе" топ-уровень готовы поддержать 3-5 исполнителей, не больше. Что же касается коллективного взаимодействия и тренерских наработок, то здесь итальянцы имеют огромную фору. Они точнее пасуют, чаще забивают, надежнее обороняются, и еще у них примерно вчетверо эффективнее стандарты.

Перекрыть все это за счет озарений Уссема Ауара и скорости флангов не получится - уж слишком большое преимущество "Старой синьоры".

Это, кстати, понимают и в самом "Лионе", поэтому уже анонсируют на лето очередную перестройку. Еще в январе клуб договорился об уходе ограниченного волнореза Люки Тузара в "Герту" и трансфере снайпера "Гавра" Тино Кадевере; также вовсю ходят слухи об уходе Мусы Дембеле и аренде Тома Лемара; все еще зыбки и позиции тренера Гарсии. Футбол в "Лионе" - это жизнь, а она, как известно, никогда не стоит на месте.

Что же касается текущего сезона, то тут задача, похоже, просто избежать позора. Ну а если еще и удастся навязать реальную борьбу, то это будет и вовсе замечательно.