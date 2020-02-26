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Валенсия не пустит фанатов Аталанты на стадион из-за коронавируса

Лига Чемпионов
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Испанский клуб сделает это несмотря на санкции от УЕФА

Валенсия не пустит фанатов Аталанты на стадион из-за коронавируса
Новина українською

Руководство Валенсии не собирается пускать фанатов Аталанты на стадион через распространение коронавируса в Италии, даже несмотря на возможные санкции УЕФА.

Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между Валенсией и Аталантой, который состоится 10 марта, может пройти без итальянских болельщиков, сообщает AS.

Руководство испанского клуба может не пустить 2377 болельщиков Аталанты на стадион Месталья. Поскольку после первой встречи между клубами в рамках 1/8 финала ЛЧ четыре болельщика Валенсии были изолированы в больницах с подозрением на коронавирус.

На данный момент обнаружено 5 новых случаев поражения вирусом в Барселоне, Валенсии, Мадриде и Тенерифе. Власти Испании изолировали около 1000 человек в отеле на Канарских островах после того, как итальянский турист и его жена показали положительные результати. УЕФА пока не сделало официального заявления по этому поводу.

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В статье: Валенсия (Испания) Лига Чемпионов УЕФА Аталанта
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Источник:
AS
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