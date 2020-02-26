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Ракитич: Тяжело играть против команды, которая обороняется всем составом

Лига Чемпионов
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Хорват уверен, что его команде под силам выйти в четвертьфинал

Ракитич: Тяжело играть против команды, которая обороняется всем составом
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Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал матч Лиги Чемпионов против "Наполи".

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"Мы знали, что нас ожидает очень непростой поединок. Мы допустили ошибку и "Наполи" забил гол. Очень непросто было играть против них, ведь они оборонялись всем составом.

Нам нужно быть уверенными в себе и подготовиться к ответной игре. Я убежден, что мы сможем прекрасно выступить", - цитирует хорвата Calciomercato.com.

Отметим, что текущая Лига Чемпионов может стать для Ракитича последней в футболке "Барселоне" - слухи все чаще связывают его с переходом в новый клуб.

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В статье: Барселона Иван Ракитич Наполи (Неаполь)
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