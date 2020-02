Шанс для Зинченко? Менди пропустит ответный матч с Реалом из-за перебора желтых

Александр Зинченко не попал в заявку "Манчестер Сити" на игру против "Реала". Однако у него появился прекрасный шанс сыграть в ответном противостоянии.

В середине первого тайма желтую карточку получил Бенжамен Менди. Французский защитник точно пропустит встречу в Манчестере из-за перебора "горчичников".

Manchester City left-back Benjamin Mendy has been booked and will miss the second leg #UCL #RMAMCI pic.twitter.com/SRg8YkygQZ