Де Лигту разбили голову в игре с Лионом - защитник все равно продолжил играть

В матче 1/8 финала Лиги Чемпионов французский "Лион" принимает "Ювентус". В первом тайме гол единственный гол забил Тузар.

Помимо этого, в первые 45 минут полилась первая кровь. После столкновения с Алексом Сандро, была разбита голова Матейса де Лигта. Футболист не был заменен, а продолжил играть с перевязанной головой.