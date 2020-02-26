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Де Лигту разбили голову в игре с Лионом - защитник все равно продолжил играть

Лига Чемпионов
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Голландца не сломить

Де Лигту разбили голову в игре с Лионом - защитник все равно продолжил играть
UA-Футбол
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В матче 1/8 финала Лиги Чемпионов французский "Лион" принимает "Ювентус". В первом тайме гол единственный гол забил Тузар.

Помимо этого, в первые 45 минут полилась первая кровь. После столкновения с Алексом Сандро, была разбита голова Матейса де Лигта. Футболист не был заменен, а продолжил играть с перевязанной головой.

Де Лигту разбили голову в игре с Лионом - защитник все равно продолжил играть - изображение 1

Де Лигту разбили голову в игре с Лионом - защитник все равно продолжил играть - изображение 2

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В статье: Ювентус (Турин) Лион Матейс де Лигт
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