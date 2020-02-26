Лига Чемпионов
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Де Лигту разбили голову в игре с Лионом - защитник все равно продолжил играть
Голландца не сломить
В матче 1/8 финала Лиги Чемпионов французский "Лион" принимает "Ювентус". В первом тайме гол единственный гол забил Тузар.
Помимо этого, в первые 45 минут полилась первая кровь. После столкновения с Алексом Сандро, была разбита голова Матейса де Лигта. Футболист не был заменен, а продолжил играть с перевязанной головой.
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