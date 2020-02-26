Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Завершились первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов
Все самое интересное впереди
Завершились первые матчи первого раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Вашему вниманию все результаты:
- "Атлетико" - "Ливерпуль" 1:0
- "Боруссия" - "ПСЖ" 2:1
- "Аталанта" - "Валенсия" 4:1
- "Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг" 0:1
- "Челси" - "Бавария" 0:3
- "Наполи" - "Барселона" 1:1
- "Реал" - "Ман Сити" 1:2
- "Лион" - "Ювентус" 1:0
Команды отдохнут две недели и уже с 10-го марта стартуют ответные матчи.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...