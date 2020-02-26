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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Завершились первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Завершились первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов
UA-Футбол
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Завершились первые матчи первого раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Вашему вниманию все результаты:

  • "Атлетико" - "Ливерпуль" 1:0
  • "Боруссия" - "ПСЖ" 2:1
  • "Аталанта" - "Валенсия" 4:1
  • "Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг" 0:1
  • "Челси" - "Бавария" 0:3
  • "Наполи" - "Барселона" 1:1
  • "Реал" - "Ман Сити" 1:2
  • "Лион" - "Ювентус" 1:0

Команды отдохнут две недели и уже с 10-го марта стартуют ответные матчи.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Аталанта (Бергамо) Лион Барселона Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Валенсия Наполи (Неаполь) РБ Лейпциг ПСЖ
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