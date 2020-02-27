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Де Брюйне и Ауар – лучшие игроки среды в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

На звание самого яркого игрока недели также претендуют Гнабри и Бускетс

Де Брюйне и Ауар – лучшие игроки среды в Лиге чемпионов
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"Манчестер Сити" обыграл мадридский "Реал" на выезде в первом матче 1/8 Лиги чемпионов (1:2). Лучшим игроком матча стал полузащитник английской команды Кевин Де Брюйне, бельгиец отметился голом с пенальти и результативной передачей на Габриэла Жезуса.

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Во втором матче среды "Лион" на своем поле обыграл "Ювентус" (1:0). Лучшим игроком встречи был признан хавбек французской команды Уссем Ауар, он оформил голевой пас на Люка Тузара.

Также на звание игрока недели в ЛЧ претендуют Серж Гнабри и Серхио Бускетс. Вингер "Баварии" сделал дубль в матче с "Челси" (3:0), а у полузащитника каталонской "Барселоны" 91% точных передач в игре с "Наполи" (1:1).

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В статье: Серхио Бускетс Лига чемпионов Серж Гнабри Кевин Де Брюйне Уссем Ауа
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
27.02.2020 в 09:32
Враховуючи, що Бускетс наступну гру пропускає
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