Де Брюйне и Ауар – лучшие игроки среды в Лиге чемпионов

"Манчестер Сити" обыграл мадридский "Реал" на выезде в первом матче 1/8 Лиги чемпионов (1:2). Лучшим игроком матча стал полузащитник английской команды Кевин Де Брюйне, бельгиец отметился голом с пенальти и результативной передачей на Габриэла Жезуса.

Во втором матче среды "Лион" на своем поле обыграл "Ювентус" (1:0). Лучшим игроком встречи был признан хавбек французской команды Уссем Ауар, он оформил голевой пас на Люка Тузара.

Также на звание игрока недели в ЛЧ претендуют Серж Гнабри и Серхио Бускетс. Вингер "Баварии" сделал дубль в матче с "Челси" (3:0), а у полузащитника каталонской "Барселоны" 91% точных передач в игре с "Наполи" (1:1).

Who gets your #POTW vote?



⭐️ Serge Gnabry

⭐️ Sergio Busquets

⭐️ Houssem Aouar

⭐️ Kevin De Bruyne@FTBSantander