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"Зидан изучит нашу игру". Пеп – о победе над Реалом, испанец стал рекордсменом ЛЧ по победам в плей-офф

Лига Чемпионов
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Гвардиола поделился мыслями после успеха в Мадриде

"Зидан изучит нашу игру". Пеп – о победе над Реалом, испанец стал рекордсменом ЛЧ по победам в плей-офф
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Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (1:2). Цитирует испанца BBC и Sky Sports.

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"Мы приехали за победой, но это только первая часть – я горд, но еще ничего не закончено. Если кто и может выйти из такого положения, то именно "Реал". Мы пропустили тогда, когда были лучше на поле. Когда лучше был "Реал", мы забили – это футбол. Я уверен, что Зидан внимательно изучит нашу игру сегодня, поэтому, второй матч будет отличаться. Травма Ляпорта? Когда игрок пропускает 5 месяцев, подобное развитие событий слишком жестоко. Фернандиньо отлично вошел в игру. У нас впереди непростой график".

Гвардиола установил рекорд по количеству побед в плей-офф Лиги чемпионов. Победа над "Реалом" в первом матче 1/8 финала стала для 49-летнего специалиста 28-й в матчах на выбывание. Пеп обошел Моуриньо, Анчелотти и Фергюсона (по 27 побед).

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В статье: Хосеп Гвардиола Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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