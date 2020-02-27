"Зидан изучит нашу игру". Пеп – о победе над Реалом, испанец стал рекордсменом ЛЧ по победам в плей-офф

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (1:2). Цитирует испанца BBC и Sky Sports.

"Мы приехали за победой, но это только первая часть – я горд, но еще ничего не закончено. Если кто и может выйти из такого положения, то именно "Реал". Мы пропустили тогда, когда были лучше на поле. Когда лучше был "Реал", мы забили – это футбол. Я уверен, что Зидан внимательно изучит нашу игру сегодня, поэтому, второй матч будет отличаться. Травма Ляпорта? Когда игрок пропускает 5 месяцев, подобное развитие событий слишком жестоко. Фернандиньо отлично вошел в игру. У нас впереди непростой график".