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Зидан – про 1:2 с Сити: Мы поплатились за нехватку концентрации еще на 10 минут
Зинедин, теперь нужно ехать в Манчестер…
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:2). Цитирует француза Marca.
"Ровно 75 минут мы играли хорошо. Мы недовольны поражением, но противостояние идет 180 минут. В самом результате нет ничего хорошего, но "Реал" выглядел неплохо, если не брать во внимание последний отрезок. Нужно побеждать в Манчестере".
"Ошибки в обороне были, но это часть футбола. Мы отдали все силы на поле. Нам не хватило концентрации еще на 10 минут – команда поплатилась именно за это".