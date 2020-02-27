  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Зидан – про 1:2 с Сити: Мы поплатились за нехватку концентрации еще на 10 минут
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зидан – про 1:2 с Сити: Мы поплатились за нехватку концентрации еще на 10 минут

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Зинедин, теперь нужно ехать в Манчестер…

Зидан – про 1:2 с Сити: Мы поплатились за нехватку концентрации еще на 10 минут
Новина українською

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:2). Цитирует француза Marca.

Читайте такжеШанс для Зинченко? Менди пропустит ответный матч с Реалом из-за перебора желтых

"Ровно 75 минут мы играли хорошо. Мы недовольны поражением, но противостояние идет 180 минут. В самом результате нет ничего хорошего, но "Реал" выглядел неплохо, если не брать во внимание последний отрезок. Нужно побеждать в Манчестере".

"Ошибки в обороне были, но это часть футбола. Мы отдали все силы на поле. Нам не хватило концентрации еще на 10 минут – команда поплатилась именно за это".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зинедин Зидан Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...