Зидан – про 1:2 с Сити: Мы поплатились за нехватку концентрации еще на 10 минут

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:2). Цитирует француза Marca.

"Ровно 75 минут мы играли хорошо. Мы недовольны поражением, но противостояние идет 180 минут. В самом результате нет ничего хорошего, но "Реал" выглядел неплохо, если не брать во внимание последний отрезок. Нужно побеждать в Манчестере".