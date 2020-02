"Рамос наиграл на красную". Серхио в 4-й раз удалили в ЛЧ – он делит антирекорд со Златаном и Давидсом

Защитник "королевского клуба" Серхио Рамос был удален в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:2).

Это четвертая красная карточка испанца в рамках турнира. Рамос догнал экс-игрока "Ювентуса" Эдгара Давидса и форварда "Милана" Златана Ибрагимовича по данному показателю. Интересно, что Серхио стал первым игроком, который получил 3 прямые красные карточки в Лиге чемпионов.

???? - Sergio Ramos receives his fourth red card in the Champions League, equalling the record by Zlatan Ibrahimovic and Edgar Davids. Ramos is the first to pick up three direct red cards in the CL. #UCL #RMAMCI