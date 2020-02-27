Нагельсманн: Гвардиола – единственный, с кем я советуюсь и присылаю видео игровых эпизодов

Главный тренер "РБ Лейпциг" рассказал в СМИ, что иногда советуется с менеджером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой. Цитирует немца Bild.

"Пеп – единственный, с кем я советуюсь. Я не звоню Пепу, чтобы узнать, как нам справиться с "Баварией". Я посылаю ему видео некоторых наших игровых эпизодов и рассказываю о своем решении. Затем он честно отвечает, что думает, и мы это обсуждаем. Это происходит не слишком часто, но подобное общение очень ценно. Особенно с Пепом, потому что он целенаправленно делает многие вещи иным образом".