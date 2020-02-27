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Нагельсманн: Гвардиола – единственный, с кем я советуюсь и присылаю видео игровых эпизодов

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Нагельсманн: Гвардиола – единственный, с кем я советуюсь и присылаю видео игровых эпизодов
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Главный тренер "РБ Лейпциг" рассказал в СМИ, что иногда советуется с менеджером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой. Цитирует немца Bild.

"Пеп – единственный, с кем я советуюсь. Я не звоню Пепу, чтобы узнать, как нам справиться с "Баварией". Я посылаю ему видео некоторых наших игровых эпизодов и рассказываю о своем решении. Затем он честно отвечает, что думает, и мы это обсуждаем. Это происходит не слишком часто, но подобное общение очень ценно. Особенно с Пепом, потому что он целенаправленно делает многие вещи иным образом".

Тренеры пересекались на бровке в период работы Гвардиолы с "Баварией". 32-летний Нагельсманн тренирует в Бундеслиге с 2016 года.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн
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