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Рамос – после удаления в матче с Сити: Сердцем и головой я уже в Эль-Класико
Настоящий капитан
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 33-летний испанец был удален за фол последней надежды на форварде англичан Габриэле Жезусе. У себя в Твиттере Серхио отметил:
"После очень тяжелого вечера я вижу два варианта: мы можем думать о вчерашнем поражении или же работать над следующей победой. Я выбираю второе. Сердцем и головой я уже в Эль-Класико".
Después de una noche muy dura, veo dos opciones: podemos pensar en la derrota de ayer o trabajar para la victoria de mañana. Yo elijo lo segundo. Cabeza y corazón ya en el Clásico. #HalaMadrid— Sergio Ramos (@SergioRamos) February 27, 2020
???? Getty pic.twitter.com/OswgHZd7sW
Матч "Реал" – "Барселона" состоится 1 марта. Ответный поединок с "Манчестер Сити" испанцы сыграют 17 марта.