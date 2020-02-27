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Рамос – после удаления в матче с Сити: Сердцем и головой я уже в Эль-Класико

Лига Чемпионов
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Настоящий капитан

Рамос – после удаления в матче с Сити: Сердцем и головой я уже в Эль-Класико
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Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 33-летний испанец был удален за фол последней надежды на форварде англичан Габриэле Жезусе. У себя в Твиттере Серхио отметил:

"После очень тяжелого вечера я вижу два варианта: мы можем думать о вчерашнем поражении или же работать над следующей победой. Я выбираю второе. Сердцем и головой я уже в Эль-Класико".

Матч "Реал" – "Барселона" состоится 1 марта. Ответный поединок с "Манчестер Сити" испанцы сыграют 17 марта.

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В статье: Серхио Рамос Лига чемпионов Барселона Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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