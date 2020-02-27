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Венгер: Когда Манчестер Сити сравнял счет, то Реал исчез с поля, его больше не существовало

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Прожарка Зидана

Венгер: Когда Манчестер Сити сравнял счет, то Реал исчез с поля, его больше не существовало
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Экс-главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер сейчас работает руководителем отдела ФИФА по глобальному развитию футбола. Француз поделился мнением о первом матче 1/8 финала ЛЧ между "Реалом" и "Манчестер Сити" (1:2). Приводит слова Венгера beIN Sports.

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"Реал" забил на 60-й минуте, но не создали много моментов для этого. Я почувствовал, что "Сити" получил психологический удар, и на какое-то время мне показалось, что испанцы скорее забьют второй гол, чем "Манчестер Сити" сравняет".

"А затем на 73-й минуте у "Сити" вышел Стерлинг, а у "Реала" на поле появился Гарет Бэйл. На 78-й минуте счет был уже 1:1. На 83-й – 1:2. Жезус играл в центре, Стерлинг был на левом фланге, и это полностью изменило игру. С тех пор казалось, что "Сити" сможет забить 3-4 гола и сделать положение "Реала" еще хуже. Но в целом, когда "Манчестер Сити" сравнял счет, то "Реал" исчез с поля, его больше не существовало".

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В статье: Арсен Венгер Зинедин Зидан Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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