Венгер: Когда Манчестер Сити сравнял счет, то Реал исчез с поля, его больше не существовало

Экс-главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер сейчас работает руководителем отдела ФИФА по глобальному развитию футбола. Француз поделился мнением о первом матче 1/8 финала ЛЧ между "Реалом" и "Манчестер Сити" (1:2). Приводит слова Венгера beIN Sports.

"Once #ManCity equalized #RealMadrid did not exist any more"



