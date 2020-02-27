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Роналду прокомментировал поражение от Лиона: Не тот результат, на который мы рассчитывали

Лига Чемпионов
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Роналду прокомментировал поражение от Лиона: Не тот результат, на который мы рассчитывали
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Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился эмоциями о поражении от французского "Лиона" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Португальский футболист считает, что "Старой синьоре" под силу все исправить в Италии, о чем и сообщил у себя в Instagram.

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"Не тот результат, на который мы рассчитывали, но в Лиге чемпионов всегда очень тяжелые матчи. У нас есть 90 минут, чтобы отыграться в Турине, и мы уверены, что пройдем дальше в соревновании".

Ответный матч "Ювентуса" и "Лиона" состоится в следующем месяце – 17 марта.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Лига чемпионов Олимпик (Лион)
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