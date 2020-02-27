Когда трон зашатался. Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов

В трех из четырех матчей "второй части Марлезонского балета" фавориты встретили достойное сопротивление. А королевский клуб и вовсе проиграл дома. В этой паре фаворитом был не он, скажете вы? У Лиги чемпионов свои расклады, и в ее новейшей истории блистал уж никак не "Манчестер Сити". Итак, что мы имели на этой неделе?

Наполи – Барселона 1:1

Челси – Бавария 0:3

Лион – Ювентус 1:0

Реал – Ман Сити 1:2

Зрелищность. По общему впечатлению, живее всех смотрелась именно мадридская игра. Правда, где-то с середины первого тайма, и ей было свойственно обилие полумоментов, особенно у команды гостей. А вот в Лондоне с этим попрощались еще после первой четверти часа, и дальше уже были сплошь реально голевые угрозы, но практически лишь в сторону хозяйских ворот.

В остальных двух поединках мы увидели средний уровень действа, не больно и достойный стадии плей-офф ЛЧ. Причем, в Неаполе я бы вычеркнул из жизни первые полчаса, а вот в Лионе, напротив, подгуляли последние полтайма, в которые "Ювентус" предпринял пару неубедительных попыток выровнять положение.

Если же брать все матчи 1/8 финала, то самым зрелищным по-прежнему остается "Аталанта" - "Валенсия", равно как и самым скучным – "Атлетико" - "Ливерпуль".

Интрига. Имевшая неоспоримое преимущество "Бавария" ответила на вопрос о результате игры еще в начале второго тайма – когда Гнабри открыл счет. Как-то не верилось в "Челси" в этот вечер.

Последний стоящий шанс "Ювентуса" отыграться Дибала упустил на 69-й минуте. "Барселона" могла выйти вперед в Неаполе еще семью минутами позже, когда промахнулся Умтити. В оставшееся время был разве что полумомент Инсинье у "Наполи".

А вот Менди профукал единственную возможность "Реала" уйти от поражения уже в компенсированное время.

"В общем зачете", по этому показателю, Мадрид сравним лишь с ПСЖ. А раньше всех покончила с интригой "Аталанта" - еще до перерыва.

Логика. Знаете, а как-то укладываются в схему все четыре результата этой недели.

"Наполи", конечно, чаще угрожал воротам "Барселоны", но не настолько, чтобы уверенно говорить о его победе. Хотя он и был к ней ближе. Однако и 1:1 вполне себе здесь закономерны, особенно если держать в памяти второй тайм.

"Ман Сити", по совокупности моментов, явно заслужил победу. Но если говорить о их качестве, то вряд ли с более крупным счетом. "Реал" "наиграл" ровно на гол своего престижа, хоть по факту и открыл им счет.

3:0 для "Баварии"? Почему бы и нет, когда она хозяйничала в Лондоне по полной программе? Да и по голевым эпизодам все близко к идеалу.

И даже победа "Лиона", если отбросить полумоменты "Ювентуса" и считать только убойные шансы, будет выглядеть закономерной. Правда, "наиграли" на нее хозяева поля еще до перерыва, после чего только изо всех сил удерживали победный счет. Но при этом разгуляться сопернику так и не дали.

И здесь мы видим разительный контраст с прошлой неделей, когда все четыре поединка, на мой взгляд, завершились с нелогичным счетом. Что ж, логика взяла реванш.

Судейство. Как и неделю назад, на полях ЛЧ царило почти полное и безмятежное безВАРье. Единственным раком, выловленным в отсутствие рыбы, стало удаление Алонсо в составе "Челси", дабы убедиться в законности коего, француз Тюрпен "попросил помощь зала". Но шла уже 83-я минута, и было поздно пить "Боржоми" (или что там потребляют аристократы в Лондоне).

На пенальти, якобы оставшиеся за кадром, особенно активно претендовали игроки "Ювентуса". Однако испанец Мансано к их мольбам остался глух, а Фемида – классически слепа. В сухом остатке имеем весь первый раунд 1/8-й без судейского вмешательства, повлиявшего на результат. Шо смотрели ВАР, шо радио слушали…

Везение. Удары в перекладину ворот, от Мюллера - в Лондоне и Экамби - в Лионе, имели место еще при 0:0. Но и там и там, в скором времени "Бавария" и "Лион" своего таки-добивались, а в итоге побеждали.

Посему главным фаворитом Фортуны в этом раунде плей-офф осталась "Боруссия", которой повезло и с первым голом, и с крестовиной от Неймара при 2:1. Ну и "Атлетико" не забудем с комфортным случайным отскоком для Сауля.

Личности. Что-то пока маловато в этой Лиге выдающихся джентльменов. Как и в прошлый раз, смог выделить лишь шестерых в восьми командах. Причем, тут они все представляют "Баварию" и "Ман Сити".

Номер один – мюнхенец Левандовски с голом и двумя ассистами в течение полутайма. Второй – его одноклубник Гнабри с дублем за три минуты. Третий – "горожанин" де Брюйне, у которого гол плюс пас в течение семи минут. Запомнились также Жезус, Мюллер и Марез.

Хотя, вот еще, из вратарей упомяну "реалиста" Куртуа с тремя-четырьмя важными сэйвами (два последних – подряд за минуту) при счете 0:0.

Полагаю, Левандовски обскакал Холанда из "Боруссии" - как по вкладу в результат, так и по общему впечатлению. Ну а среди киперов по-прежнему отдаю предпочтение Гулачи из "Лейпцига". Пусть даже игроком этого матча официально был признан его визави Льорис.

Любопытно, что все мои "протеже" представляют немецкие клубы.

Симпатии. Больше всех понравился на этой неделе, пожалуй, все-таки "Ман Сити". Хотя в порядке и "Бавария", отыгравшая на атаку даже более качественно и эффективно.

Соответственно, главным разочарованием всего раунда стал "Челси". Явно не снискали симпатий зрителя "Ювентус" и "Барселона". "Реал" все же был как-то повеселее, что ли, как по мне.

"Лион" был хорош ровно один тайм. "Наполи" отдам должное, но не более: болею за тех, кто играет, а не мешает играть.

От прогнозов по-прежнему воздержусь. Хотя "Челси", конечно, уже можно вычеркивать. Общее впечатление от раунда: и здоровее видали. И, уж если мы говорим о сильнейшем клубном соревновании мира (а это именно так), то, по-хорошему, отбраковал бы добрую половину из восьми отсмотренных матчей. Да и менее 2,5 голов за игру, в среднем – заурядная цифра.

Как говорил классик: тщательнеЙ надо! Не путать с тщетным…