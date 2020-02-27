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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без представителей Барселоны и Ювентуса - определена команда недели Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Лишь один игрок от проигравшей команды

Без представителей Барселоны и Ювентуса - определена команда недели Лиги Чемпионов
UA-Футбол
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Завершились матчи двух игровых дней в Лиге Чемпионов, а значит самое время подводить итоги. Определена сборная лучших футболистов.

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Доминируют в ней представители "Баварии" (5 игроков) и "Лиона" (3 игрока). Также по одному представителю было взято от "Наполи", "Ман Сити" и "Реала". Целиком она выглядит следущим образом:

Без представителей Барселоны и Ювентуса - определена команда недели Лиги Чемпионов - изображение 1

Отметим, что ответные матчи 1/8 финала начнутся 10-го марта.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лион Реал (Мадрид) Манчестер Сити Наполи (Неаполь)
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