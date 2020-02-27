Без представителей Барселоны и Ювентуса - определена команда недели Лиги Чемпионов

Завершились матчи двух игровых дней в Лиге Чемпионов, а значит самое время подводить итоги. Определена сборная лучших футболистов.

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Доминируют в ней представители "Баварии" (5 игроков) и "Лиона" (3 игрока). Также по одному представителю было взято от "Наполи", "Ман Сити" и "Реала". Целиком она выглядит следущим образом:

Отметим, что ответные матчи 1/8 финала начнутся 10-го марта.