Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Без представителей Барселоны и Ювентуса - определена команда недели Лиги Чемпионов
Лишь один игрок от проигравшей команды
Завершились матчи двух игровых дней в Лиге Чемпионов, а значит самое время подводить итоги. Определена сборная лучших футболистов.
Читайте такжеЗавершились первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов
Доминируют в ней представители "Баварии" (5 игроков) и "Лиона" (3 игрока). Также по одному представителю было взято от "Наполи", "Ман Сити" и "Реала". Целиком она выглядит следущим образом:
Отметим, что ответные матчи 1/8 финала начнутся 10-го марта.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...